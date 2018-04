Erkoreka cree que la subida de pensiones puede estar en una negociación de PGE pero desconoce si PNV la ha pedido

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, cree que la subida de las pensiones puede plantearse en una negociación de los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que este debate se aborde en el Pacto de Toledo, pero desconoce si el PNV ha planteado esta reclamación al Gobierno de Mariano Rajoy.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha afirmado que las pensiones tienen que tener su reflejo en las cuentas públicas, pero ha precisado que "el marco en el que se produce la gestión presupuestaria y el marco de la gestión de las pensiones no necesariamente convergen y coinciden".

"Los Presupuestos se gestionan en una lógica de ingresos y gastos con una perspectiva anual del ejercicio presupuestario que corresponde a un año. Las pensiones se desarrollan y gestionan en un marco de prestaciones y de cotizaciones, pero en una perspectiva plurianual, a largo plazo", ha explicado.

A su juicio, "hay que establecer los mecanismos para que el sistema de pensiones sea viable, se pueda sostener en el tiempo y se pueda asegurar el nivel de prestaciones dignas que considere la representación ciudadana que tiene que cumplir".

"Esto tiene que tener su reflejo en cada presupuesto en cada año, pero el diseño del sistema de pensiones tiene que trascender el Presupuesto de un año concreto", ha apuntado, para recordar que en los últimos años el debate ha estado en el Pacto de Toledo. "Es ahí donde tienen que adoptarse las decisiones oportunas", ha indicado.

Josu Erkoreka cree que "cualquier cuestión relacionada con la política pública y con la responsabilidad del Gobierno central puede incorporarse a un marco de negociación presupuestaria". "Nada está excluido de esa posibilidad y es cada partido político el que elige, entre los asuntos que en cada momento preocupan a la ciudadanía, el que considera que es más relevante para plantear una negociación", ha dicho, para apuntar que "puede tratarse como cualquier otro".

No obstante, ha insistido en que, "seguramente, en un Presupuesto de un año no se va a resolver la cuestión de las pensiones, salvo que ese Presupuesto condicione las decisiones que deben tomarse también en el marco del Pacto de Toledo, que es el que diseña a largo plazo el sistema de pensiones".

TRANSFERENCIAS

Josu Erkoreka ha afirmado que, "con presupuestos o sin ellos, la reivindicación de las transferencias pendientes las tiene sobre la mesa desde hace muchísimo tiempo" el presidente del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy, no solo en esta legislatura, sino también en la anterior.

En este sentido, ha recordado que el lehendakari, "en los viajes que hizo a La Moncloa durante la pasada legislatura, en los contactos que ha tenido con él para plantearle las cuestiones que considera relevantes para la política vasca y que pasan inexorablemente por acuerdos con el Gobierno central, siempre ha puesto sobre la mesa las transferencias pendientes". Además, ha indicado que, entre ellas, se encuentra la de las prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social.

En todo caso, ha apuntado que no corresponde al Gobierno Vasco que se puedan utilizar las cuentas estatales como medida de presión para lograr los traspasos, sino que "corresponde al juego entre partidos políticos". "Yo, insisto, con Presupuestos o sin ellos, ésta es una reivindicación del Gobierno Vasco que la tiene que formular por responsabilidad", ha añadido.

Josu Erkoreka ha recordado, asimismo, el reciente acuerdo en el Parlamento Vasco "avalando parlamentariamente la reivindicación del Gobierno Vasco en relación con las transferencias pendientes".

"Y el lehendakari la semana pasada se lo remitió, de nuevo, por enésima vez, al presidente del Gobierno para que esté al tanto de cuál es el clamor de la sociedad y de las instituciones vascas en relación con el autogobierno ya reconocido, el que está en el Estatuto, no el autogobierno al que aspira o puede formular de nuevo el Parlamento Vasco y avalar la sociedad vasca", ha indicado.

Además, ha precisado que los contactos que ha mantenido él en los últimos tres meses sobre esta cuestión con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "se circunscriben a una breve conversación de cinco minutos que tuvo lugar el lunes de la semana pasada", en la que se habló "exclusivamente" de los tramos de la red ferroviaria pendientes de traspasar.

En este sentido, ha recordado que Santamaría le llamó "al hilo de un acuerdo del Consejo de Gobierno para requerirles formalmente por vía judicial" que materializaran esa transferencia. De esta forma, ha asegurado que no hay calendario de traspasos, "muy a su pesar, porque es un tema muy importante" y en el que ha insistido reiteradamente.

El portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que trasladó a Sáenz de Santamaría una lista con 37 materias pendientes de traspasar a Euskadi. "No se trata de un capricho o de una cuestión puntual del Gobierno Vasco, sino una reclamación que hace suya el Parlamento Vasco de manera inmensamente mayoritaria", ha subrayado.

Josu Erkoreka ha dicho que lo apoyan todos los grupos excepto el PP, "que no está, al parecer, ni por cumplir el Estatuto de Gernika ni tampoco por modificarlo". "No es poca presión una toma de posición solemne y mayoritaria de un Parlamento reclamando algo clara e inequívocamente", ha explicado.

Según ha remarcado, "no hay cauce jurídico que puede utilizarse para exigir al Gobierno central el cumplimiento del Estatuto de Gernika porque el Tribunal Constitucional hace ya mucho tiempo que dijo que esa vía está ocluida, que nadie pretenda que el TC obligue a que se hagan efectivas unas transferencias, si no es posible alcanzar acuerdos en torno a las mismas", salvo en el caso de los tramos de la red ferroviaria que el Tribunal ya dijo que "son de Euskadi y no hay más salida que la transferencia".

A su entender, "ése es uno de los puntos débiles, sin ninguna duda, del régimen de autogobierno" existente. "Hay un autogobierno jurídicamente reconocido en el Estatuto, que se erosiona sistemáticamente a través de legislación básica del Estado, que el TC puede modular e incluso anular a voluntad, y que se puede impunemente incumplir", ha destacado.

Por ello, cree que "hay que corregirlo de cara al futuro" porque "no puede ser que un autogobierno pactado por ambas partes y avalado por la ciudadanía esté al albur, a la hora de cumplirse, de la voluntad, de las intenciones o del capricho de una de las partes, como está ocurriendo ahora".

CIUDADANOS

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno ha admitido que le sorprende la "atención particularmente incisiva" que presta Ciudadanos a la política vasca, cuando en Euskadi no es donde "más éxito electoral está cosechando" ni parece que vaya a hacerlo en el futuro.

En todo caso, ha señalado que "está gastando de lo suyo", y ha precisado que es "libre de diseñar su propia estrategia", pero "parece que se está posicionando en contra de la legalidad" cuando se opone al cumplimiento del Estatuto de Gernika.

De esta forma, se ha referido al hecho de que Cs haya amenazado al Gobierno del PP con no respaldar los PGE si concede a Euskadi la gestión de la Seguridad Social, y ha recordado que el Estatuto contempla el traspaso y el Ejecutivo Vasco lo ha reclamado sin "romper la caja única".

En esta línea, ha recordado que el texto estatutario "reivindica la existencia de un principio de unidad de caja, que es compatible con la existencia de múltiples cajeros en diferentes comunidades autónomas". "No cuestiona el principio de unidad de caja", ha aseverado.