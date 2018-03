Erkoreka cree que es "una amenaza muy grave" la intención del Gobierno del PP de recurrir las cuentas vascas

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha destacado este miércoles que la intención del Gobierno español de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018 es "una amenaza muy grave", y se ha mostrado sorprendido con ese propósito, ya que dicha norma contó con el apoyo del PP en el Parlamento vasco, y el propio Ejecutivo central ha logrado "un acuerdo en términos parecidos" en Madrid.

Erkoreka se ha referido, de esta manera, en una entrevista a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, a la intención del Gobierno del PP de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018, al considerar que ha habido una "extralimitación competencial" con la subida salarial al funcionariado vasco.

En este sentido, ha afirmado que le produce "sorpresa" que, tras hacerse pública la intención de presentar dicho recurso, distintos representantes del Gobierno hayan realizado declaraciones "quitando importancia al trámite puesto en marcha, como diciendo que es un trámite habitual o sin importancia". "Cuando se pone en marcha un trámite así, el último propósito es presentar el recurso o que el Gobierno Vasco reconozca que ha dado pasos inconstitucionales y ceda", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que es algo "muy importante y una amenaza muy grave" que, en su opinión, "aquí nadie entiende, porque nuestro presupuesto es una ley apoyada por el propio PP y porque el mismo PP, con Montoro a la cabeza, acordó medidas parecidas en Madrids hace un mes".

De esta manera, ha solicitado al Gobierno central que, "si de verdad no dan tanta importancia" a la intención de recurrir las cuentas vascas, "no realice declaraciones a través del portavoz del Gobierno o envíe al delegado del Gobierno en Euskadi o a representantes de segundo nivel", sino que "el director general que nos amenazó y envió el requerimiento rectifique y, al igual que la pasada semana nos mandó ese mensaje, ahora nos envíe un mensaje diciendo que no hay problema con nuestra Ley de Presupuestos y que, por lo tanto, no hay amenaza de presentar recurso".

"Mientras no ofrezcan esa rectificación, la amenaza sigue ahí, el peligro está ahí, y, por lo tanto, existe peligro de que nuestro presupuesto sea tachado de inconstitucional porque, si no cedemos, plantearán el recurso, ya que eso es lo que nos dice la experiencia", ha destacado.

PGE

Asimismo, el portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que él "poco puede decir" sobre la posibilidad de que el PNV apoye el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), "porque no soy el portavoz del PNV", aunque ha afirmado que ve "bien" que la formación jeltzale condicione ese posible apoyo a la retirada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En este sentido, ha exigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, si quiere aprobar sus presupuestos, negocie con los partidos políticos, "no mezcle una cosa con otra y, menos aún, active la confrontación entre instituciones para lograr una mayoría que le interesa en el Congreso, porque están mezclando una cosa con otra".

AUTOGOBIERNO "EN PELIGRO"

Además, Josu Erkoreka ha denunciado que el autogobierno vasco "está en peligro a diario", ya que el Gobierno de España "a diario" toma medidas que "hacen tambalear o ponen en peligro nuestro autogobierno, o vacían o rebajan nuestras competencias", y que el Tribnunal Constitucional es "un arbitro que no es imparcial" y que "no garantiza la justicia".

En esta línea, ha indicado que el Gobierno Vasco denuncia esas medidas "cada semana" porque, según ha dicho, "si no es una ley, es una norma, y si no es una norma, es un acto". "Cada día y cada hora tenemos amenazas de ese tipo, y no solo ahora con el Gobierno del PP, sino también en otras ocasiones cuando ha habido otros partidos", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado que existe "una tendencia o una inercia" en el Gobierno del Estado, según la cual, "esté uno o esté otro, diseñan y ponen en marcha sus planteamientos como si no existieran comunidades autónomas, y eso lleva necesariamente al conflicto, a la aversión y a que haya conflictos judiciales con las comunidades autónomas".

Asimismo, ha denunciado que es el Tribunal Constitucional el que resuelve dicho conflictos judiciales, "un tribunal nombrado por el Estado, cuyos miembros son elegidos solo por órganos estatales y ninguno por las comunidades autónomas".

"Por lo tanto, ese arbitro no es imparcial, no garantiza la justicia. Es un órgano nombrado por el Estado, y, cuando hay duda, favorece al Estrado siempre que puede. Así que no tienes la verdadera garantía de que logres un nivel de autogobierno y vaya a ser respetado, porque el Gobierno central hace lo que quiere en su tendencia recentralizadora. Ese el problema más grave que tiene nuestro autogobierno", ha asegurado.

CATALUÑA

Por otro lado, Josu Erkoreka ha manifestado que estamos ante "un problema muy profundo" en Cataluña porque, entre otras cosas, "en estos momentos el autogobierno está secuestrado" y la Generalitat está "en manos del partido que en las elecciones del 21 de diciembre sacó el 4% de los votos", algo que ha calificado "anomalía democrática".

Asimismo, ha asegurado que se debe "recuperar el autogobierno secuestrado", y ha solicitado medidas para "recuperar el gobierno, normalizar la situación y que la interlocución sea normal tanto entre partidos como entre instituciones".

En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco ha destacado que "nadie pone en duda" que en Cataluña existe "un problema político de fondo", que hay que solucionar "mediante la negociación política y poniendo soluciones políticas encima de la mesa".

Por ello, ha considerado que es "un error" tratar de buscar "una salida judicial y penal" al problema, "desenfocar totalmente el planteamiento y no poner en vías de solución el problema de fondo". "Las cosas no se solucionan así, y creas justo lo contrario. Cuando judicializas un problema político, ahondas en el problema y lo acrecentas, y te alejas de la solución. Parece que algunos no se dan cuenta de eso, y, a día de hoy, veo más difícil la solución que hace seis meses", ha asegurado.