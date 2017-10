Erkoreka defiende la necesidad de "pasar al diálogo" en Cataluña porque "la violencia nunca es positiva"

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha defendido este martes que "la violencia nunca es positiva en política" y ha reiterado la necesidad de que los responsables catalanes "pasen al diálogo", abran un "periodo de reflexión" y midan "mucho" las actuaciones a emprender en los próximos días.

Además, ha insistido en que su gobierno, pese a los últimos acontecimientos en Cataluña, mantendrá la colaboración interinstitucional, ya que "en ningún momento opera" con la hipótesis de incumplir acuerdos suscritos con el Ejecutivo central.

En rueda de prensa posterior el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha hecho referencia a los acontecimientos registrados en los últimos días en Cataluña para hacer suyas las palabras del portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, cuando defendió que "la violencia nunca es positiva en política" e invitaba a los principales actores del escenario catalán a retomar el diálogo.

"Suscribo estas palabras. Creo que están en la vía correcta, ya que la violencia siempre está de sobra en política; las expresiones de violencia han sobrado, sobran y sobrarán", ha insistido.

Tras afirmar que se trata de un "problema político", ha insistido en que "requiere de una respuesta política" y ha insistido en que la situación en Cataluña está relacionada con la necesidad de "reformular" el diseño de la estructura territorial del Estado.

Por ello, ha defendido la necesidad de "pasar al diálogo" porque "la violencia nunca es positiva en política" y ha recordado que el lehendakari abogó este pasado lunes por "abrir un periodo de reflexión" para "hacer una lectura realista de los acontecimientos y medir mucho las actuaciones que se vayan a emprender en los próximos días y semanas". "Lo que se haga y diga en las próximas semanas, influirá mucho en los acontecimientos de los próximos meses y años", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que es necesario "no precipitarse, tomarse un periodo de reflexión, medir mucho las actuaciones y hacer una análisis realista".

Además, ha rechazado pronunciarse ante la posibilidad de que se lleve a cabo una declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno de Cataluña. "Como no sabemos si va a producirse o no, el gobierno no va a entrar a especular lo que ocurriría o dejaría de ocurrir en el supuesto de que se produjera una hipótesis que hasta la fecha no se ha confirmado", ha insistido antes de apostar por "dejar que los acontecimientos se sucedan".

COLABORACIÓN "IMPRESCINDIBLE"

Preguntado sobre si la situación en Cataluña podría suponer un "bloqueo" en las negociaciones del Gobierno Vasco con el Ejecutivo central, Erkoreka ha recordado que, para desarrollar su actividad, el Gobierno Vasco "necesita un marco de colaboración institucional" en el que "de manera inevitable, necesaria y obligada" resulta "imprescindible" la colaboración con otras instituciones.

"No por capricho, sino porque así lo exigen las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Se trata de colaborar con otras instituciones para poder atender de manera eficaz y eficiente a las demandas, exigencias y requerimientos de la ciudadanía", ha dicho.

Por esta causa, ha asegurado que el Gobierno Vasco mantiene en marcha "todas las iniciativas de colaboración interadministrativa abiertas o instauradas ya" en los meses anteriores a la actual situación.

"En ningún momento está operando con la hipótesis de, o incumplir acuerdos alcanzados o de que nadie vaya a incumplir acuerdos ya suscritos y perfectamente completados", ha señalado.

NO HA PARALIZADO NEGOCIACIONES

Erkoreka ha esperado que "el resto de las instituciones operen con el mismo criterio y el mismo planteamiento" y considere que a "todo aquello que pase por un marco de colaboración entre instituciones, no se niegue" ni "sea cicatero".

Según el portavoz del Gobierno, la crisis catalana no ha paralizado las negociaciones sobre las transferencias con el Gobierno central porque "en ningún momento estuvo propiamente en marcha", sino que se produjo una actualización de las transferencias pendientes, que se remitió al Ejecutivo central. "La dinámica de reuniones bilaterales no se había iniciado, por lo que no hay nada que se vaya a bloquear", ha insistido.

Asimismo, ha informado de que el Gobierno Vasco no ha tenido respuesta por parte del Ejecutivo central al informe sobre transferencias pendientes enviado el pasado mes de septiembre, ni ha vuelto a tener contacto con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.