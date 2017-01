Erkoreka advierte de que lograr la independencia "absoluta" en cuatro años está "lejos de la realidad"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha advertido de que "si alguien piensa que es posible un escenario de independencia absoluta en el término de una legislatura, está un poco lejos de la realidad". Erkoreka, además, ha asegurado que la "clase política" vasca es "menos proclive" a la corrupción que la de otras zonas del Estado español, aunque ha reconocido que la comunidad autónoma no es un "oasis" ajeno a este problema.

Erkoreka ha planteado esta reflexión en una entrevista en el satelite.es, un medio de comunicación digital creado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU.

En la entrevista, recogida por Europa Press, el portavoz del Gobierno autonómico repasa los posicionamientos del Ejecutivo ante cuestiones como la economía, el autogobierno, la corrupción, y la paz y la convivencia.

EH Bildu, a la que Erkoreka no se ha referido de forma expresa, propuso la semana pasada que Euskadi acceda a un nuevo estatus político que acabe con su "supeditación" al Estado español antes del 25 de octubre de 2019, casi un año antes del fin de la legislatura y cuando se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación del actual Estatuto de Autonomía.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha asegurado que "los radicales en las intenciones políticas de los países en el seno europeo no se producen tan súbitamente como algunos de tertulia a cerveza, y de cerveza a pub, piensan que puede ser".

Por otra parte, en respuesta a preguntas de los estudiantes, se ha referido al fenómeno de la corrupción. Erkoreka, que además de portavoz es consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, descarta que Euskadi sea un "oasis" ajeno a este problema.

"Creo que no hay en el mundo oasis en el ámbito de la corrupción, porque es un fenómeno global. Existen sociedades más o menos tolerantes con los fenómenos corruptos, y colectivos de responsables que emergen de esas sociedades", ha manifestado.

Esto -añade- "lo hemos podido ver en el propio Estado español, donde nos preguntábamos cómo podría ser posible que alcaldes que estaban siendo procesados no solamente no eran cuestionados, sino que repetían sus mayorías absolutas con un aplauso público impresionante".

"TOLERANCIA" CON LOS CORRUPTOS

Erkoreka considera que en Euskadi "hay una sociedad bastante poco tolerante con la corrupción", por lo que ha asegurado no imaginarse que en la comunidad autónoma "un alcalde procesado vuelva a repetir", tal y como sí ha ocurrido en "municipios del frente mediterráneo". Además, ha destacado que en el País Vasco "hay una clase política menos proclive a esto".

El portavoz del Ejecutivo vasco ha insistido en que esto no significa que Euskadi sea un "oasis". "En absoluto, hay casos de irregularidades y procedimientos penales, pero no existen en la cuantía ni la gravedad que hay en otras partes", ha manifestado.

Uno de los estudiantes ha preguntado a Erkoreka acerca de la denuncia presentada contra el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, por presuntos delitos de falsedad y prevaricación por la condonación de una deuda fiscal de 6,4 millones de euros a la Real Sociedad.

Erkoreka ha afirmado que "poner una denuncia contra un responsable político es fácil". "Pones una querella y el juez, como vea que la está mínimamente fundada, la acepta a trámite y convoca al querellado para que haga su declaración. A veces se ha utilizado como instrumento de desgaste político", ha lamentado.

PRESOS

Erkoreka ha argumentado la decisión del Gobierno vasco de no participar en la manifestación de Sare en defensa de los derechos de los presos de ETA celebrada este pasado fin de semana en Bilbao.

"El Gobierno como tal no tiene por norma participar en manifestaciones que no tengan una convocatoria institucional", ha manifestado. No obstante, ha recordado que la posición del Ejecutivo en relación con la política penitenciaria es "clara".

De esa forma, ha vuelto a reclamar un "cambio" en esta política, con el fin de que los reclusos sean "aproximados" a cárceles vascas. Erkoreka ha lamentado que las demandas formuladas por el Gobierno vasco en este sentido no hayan encontrado "eco" en la pasada legislatura por parte del Ejecutivo del PP.

El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha insistido en que es necesario "acordar con la mayor amplitud posible" un final "ordenado" del terrorismo de ETA. A su juicio, los presos de la banda "tienen que acogerse a las medidas previstas en la legislación penitenciaria", mientras que ETA debe "desarmarse".

En el caso de los reclusos, considera que "deberían aprovechar los beneficios individuales que les reconoce la legislación penitenciaria, en lugar de escudarse en estrategias colectivas, en la pretensión de que todavía el movimiento de los presos puede perseguir algunos objetivos vaya a saber usted con qué designios últimos".

DISPERSIÓN

"ETA tiene que desarmarse para poder desaparecer; y los presos tienen que acogerse a las medidas previstas en la legislación penitenciaria para distender su situación personal y que el sufrimiento se reduzca", ha reiterado.

Erkoreka ha afirmado que "la política de dispersión podría haber tenido sentido y alguna explicación como un instrumento más en la lucha antiterrorista".

No obstante, ha destacado que tras el cese definitivo de la actividad terrorista por parte de ETA, "no tiene que tener singularidades", por lo que a los presos de la banda se les debería aplicar la misma política penitenciaria "que se aplica a cualquier otro ciudadano".