Erkoreka dice que "no le consta" que Urkullu haya mantenido "contacto directo" con Puigdemont "estos días"

Urkullu, que ha regresado recientemente de Canadá, inició su viaje oficial a ese país poco después de que el Parlamento catalán aprobara un proceso constituyente para proclamar la República y el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidiera aplicar el artículo 155 de la constitución.

De forma previa, el lehendakari intentó intermediar entre Carles Puigdemont y el Gobierno del Estado para evitar una aplicación del artículo 155 de la Constitución mediante la convocatoria anticipada de unas elecciones autonómicas por parte del entonces president de la Generalitat.

Incluso, escasas horas antes de que el Parlamento de Cataluña declarara la República catalana, el 27 de octubre, Urkullu insistió en que "se estuvo muy cerca de la solución" a la situación de la crisis institucional derivada del proceso soberanista catalán, y se mostró convencido de que todavía había "tiempo para conseguirla".

Este martes, en rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno celebrado a la vuelta del viaje de Urkullu a Canadá, los periodistas han preguntado a Erkoreka si el lehendakari ha retomado sus contactos con el expresident. "No me consta que estos días haya tenido algún contacto directo con él. No me consta", ha respondido.