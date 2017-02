Erkoreka dice que Urkullu hará "todo lo posible" para no demorar su encuentro con Rajoy cuando "reciba una propuesta"

En una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Erkoreka ha admitido que la "sintonía personal" entre el presidente del Gobierno central e Iñigo Urkullu es "positiva", sin bien "no se traduce en respuestas a las cuestiones sobre las que ambas partes tienen responsabilidades" y que "requieren actuación, cooperación y trabajo conjunto".

Según ha recordado, el último "cruce de cartas" entre ambos mandatarios concluyó "hace un mes, aproximadamente", con un "compromiso" de Rajoy para "hacer posible un encuentro bilateral que diera continuidad a los que quedaron frustrados en 2014". "Supongo que la agenda del presidente del Gobierno tendrá sus dificultades", ha añadido.

Por ello, ha garantizado que el lehendakari "tan pronto como reciba una propuesta a través de la Jefatura de gabinete" hará "todo lo posible" para que "no se demore" el encuentro con Mariano Rajoy. Erkoreka ha puntualizado que, por el momento, el Ejecutivo central no se ha puesto en contacto con Lehendakaritza para abordar la reunión.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Preguntado de nuevo por la ausencia de Urkullu en la Conferencia de presidentes autonómicos, Erkoreka ha insistido en que el lehendakari quiso "dejar patente su disgusto, y malestar" por que en la pasada legislatura Mariano Rajoy no atendiera sus "intentos múltiples por trabar una relación bilateral" para abordar "todos los asuntos que requerían atención".

Erkoreka ha afirmado que el lehendakari asistió con "sorpresa y malestar creciente" a la falta de respuesta y al hecho de que "agotada en términos tan frustrantes la pasada legislatura", Rajoy convocara una conferencia de presidentes "si atender a los asuntos que reivindicó" Urkullu. En su opinión, ante lo que parecía más "una conferencia de conferencias sectoriales", el presidente del Gobierno vasco optó por "llamar la atención y expresar su disgusto".

Sin embargo, ha asegurado que ello no significa que Euskadi vaya a renunciar a la "colaboración multilateral", y ha recordado que los consejeros del ejecutivo asisten a todas las Conferencias sectoriales que se convocan.

NEGOCIACIONES CON PNV

El portavoz del Gobierno vasco ha eludido referirse a posibles negociaciones presupuestarias entre el PP y el PNV tras recordar la "bicefalia" existente en la formación jeltzale.

"Las conversaciones sobre la eventual tramitación o apoyo a un Presupuesto General del Estado, no puedo decir nada, lo cual, no significa que el Gobierno central no esté esforzándose por recabar el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios y también, eventualmente, la del Grupo parlamentario vasco", ha señalado.

No obstante, ha asegurado que "como responsable del Área Jurídica del Gobierno" explora, en la actualidad, "todas las posibilidades para reducir la litigiosidad" con el Gobierno central y contribuir a "pacificar el ambiente y distender las relaciones" para que "las posibilidades de otros entendimientos sean factibles también".

Según ha recordado, el Ejecutivo autónomo "descansa" sobre un acuerdo de coalición PNV-PSE, "pero le falta un escaño para obtener la mayoría en la Cámara vasca". "Por tanto, es conveniente relacionarse lo mejor posible con los grupos de oposición", ha añadido.