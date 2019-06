Erkoreka responde a Torrent que Euskadi ya mantiene "un frente de disputa" con el Estado, porque no cumple el Estatuto

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha respondido este miércoles al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que Euskadi ya mantiene "un frente de disputa" con el Estado, porque "no cumple la legislación básica", en referencia al incumplimiento del Estatuto de Gernika.

Erkoreka ha contestado de esta manera, en una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, al emplazamiento realizado este pasado martes por Torrent en su visita a Euskadi, para abrir "un segundo frente ante el Estado en la lucha por los derechos y las libertades fundamentales".

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "ya sabemos que el Estado da duras respuestas cuando está en juego el interés del Estado, y no tiene límites, los derechos humanos no son límites para el Estado, y eso no es nuevo para nosotros".

"Desde Cataluña pensaban que la vulneración de los derechos en Euskadi se debía a la existencia de ETA, y nos decían que, como teneís a ETA, son duros con vosotros y vulneran derchos humanos, pero con nosotros no van a actuar así. Luego se han dado cuenta de que, en nuestro caso, durante muchos años ETA era la razón, pero que luego era una mera excusa, porque hemos visto numerosas vulneraciones de los derechos humanos aparte de ETA, ya que se han cerrado periódicos o se suspendierona miembros del Parlamento y el Supremo dictó sentencias contra ellos", ha explicado.

De esta manera, Erkoreka ha indicado que el Gobierno Vasco tiene un planteamiento respecto a Madrid que "nos llega del Parlamento y está recogido en nuestro programa de gobierno". "Tenemos un Estatuto aún sin cumplir -ha destacado-, y eso es lo que exigimos a diario, porque, aquellos que día a día pregonan por el Estado de Derecho, luego no cumplen el Estatuto, que es un fundamento del Estado de Derecho. Por lo tanto, el Estado con nosotros ya tiene un frente de disputa, porque no cumple nuestra legislación básica".

GOLPE DE ESTADO

Por otro lado, el portavoz del Gobierno Vasco ha considerado que, el hecho de que el fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza tildara este pasado martes durante el juicio por el procés de "golpe de estado" lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017, significa que "el que lo usa tiene un planteamiento político sobre lo ocurrido y que, seguramente, no cumple las condiciones adecuacadas para tomar una decisión independiente con imparcialidad".

"Esas expresiones y otras las utilizan los partidos en la beligerancia política. Pero, cuando esas expresiones que pueden ser legítimas en el debate político se utilizan a nivel institucional y, especialmente, en un juicio, demuestran unos prejuicios políticos, que no son los más convenientes para poder dar un fallo imparcial", ha asegurado.

FRANCO

Josu Erkoreka también se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo, y ha considerado que, el hecho de que los magistrados nombren al dictador como "jefe del Estado" en su argumentación, "es muy grave si refleja su modo de pensar".

En este sentido, ha afirmado que es "un tremendo error" designar a Franco jefe del Estado y que eso "oscurece, pervierte y enturbia el sentido" del auto sobre la paralización del traslado de los restos del dictador.

"Introducir una declaración así en el auto, diciendo que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, vapulea de arriba a abajo el sentido de todo el auto. Es un tremendo error, y no quiero pensar que los que lo han escrito piensan eso de verdad, porque, si piensan así y han mostrado su pensamiento o planteamiento, sería aún más grave. Si lo ocurrido refleja su modo de pensar, es algo muy grave", ha insistido.