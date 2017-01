Erkoreka cree que "tiene sentido" que Puigdemont pida a la UE "comprensión y apoyo" al proceso catalán

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, cree que "tiene sentido" que el president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, pida a la UE "comprensión y apoyo" al proceso catalán. Además, ha señalado que desconoce "la dimensión de la asistencia" que hubo este martes en la conferencia ofrecida por Puigdemont en Bruselas, pero cree que es "innegable el eco que ha tenido en la prensa española".

Erkoreka se ha referido, de esta forma, al acto del president de la Generalitat celebrado en el Parlamento Europeo en el que trasladó que Catalunya celebrará un referéndum "legal, con todas las garantías democráticas eficaz y vinculante" sobre su independencia este 2017, y que lo hará exista o no acuerdo con el Estado.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, el portavoz del Gobierno vasco ha manifestado que "uno de los principales fundamentos de la UE ha sido la apuesta por los valores democráticos".

"Cuando Europa se ha presentado en el mundo, lo ha hecho con ese santo y seña. Somos los que preconizamos los valores democráticos, el respeto a los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y una serie de valores y principios que, de alguna manera, he visto que reivindicaba Puigdemont en su presencia en las instituciones europeas", ha añadido.

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

En este sentido, ha señalado que Carles Puigdemont "invocó el principio democrático", que se tome en consideración también al caso de Cataluña y que, "en coherencia con ese postulado principal de la UE", las instituciones europeas "presten atención al tema de Cataluña, no como un problema español, sino como un problema, sobre todo, europeo, en la medida en que se juega el sí o el no de un principio democrático", es decir, que los catalanes puedan o no votar "algo que reivindican de manera sistemática en los últimos tiempos".

"Por eso, creo yo que tiene sentido que el líder europeo que tiene un planteamiento político como el de Puigdemont y el Gobierno que encabeza vaya a una institución de la UE y pida esta comprensión, este apoyo y este respaldo", ha añadido.

Josu Erkoreka ha señalado que, pese a que se ha dicho que la assistencia fue "escasa y el eco no fue excesivo, el eco en la prensa espeñola está siendo importante". "No sé calibrar la dimensión de la asistencia al acto, y si puede considerar un éxito o no, dentro de lo que es habitual en la UE, pero es absolutamente innegable que ha tenido eco en la prensa española", ha concluido.