Erkoreka dice que el Cupo y el Concierto no son "la clave más importante" en los problemas de financiación autonómica

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este lunes que la cuestión del Cupo y el Concierto Económico vascos "ni de lejos" es "la clave más importante" de los problemas que puedan existir en el sistema de financiación autonómica del Estado, y ha descartado que "a día de hoy" algún partido en la política española vaya a "plantear formalmente la desaparición del Concierto".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido así al hecho de que la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiera en un informe del pasado mes de noviembre, cuando aún era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, "un recálculo del Cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados".

El portavoz del Ejecutivo autónomo ha indicado que, "más allá de las personas, lo más importante es lo que vaya a hacer", y que "el momento clave" es cuando cada ministro realiza su primera intervención en la comisión que le corresponde y "define la dirección de su actuación y sus líneas generales".

Además, ha considerado que, "cuando uno está en la oposición, hace declaraciones que luego, cuando de repente pasas al Gobierno, son imposibles de mantener al cien por cien", y que, "todo el mundo sabe que existen problemas de financiación que hay que resolver entre la Hacienda estatal y las comunidades autónomas, pero que la cuestión del Cupo y del Concierto ni de lejos son la clave más importante en esos problemas".

"Esas declaraciones son declaraciones. Podemos hacer valoraciones de cada persona, pero no creo que sea lo más importante. Lo más importante va a ser ver cómo actúa a partir de ahora y qué es lo que va a hacer", ha destacado.

En todo caso, el portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que, "afortunadamente, se logró un acuerdo con el Cupo y ese acuerdo ya es ley, por lo que hay garantizados cinco años, por lo menos para el Cupo".

Asimismo, ha señalado que existen "muchos planteamientos" en torno al Concierto Económico en la política española, pero ha considerado, que, "a día de hoy, ningún partido va a plantear formalmente la desaparición del Concierto, porque está incorporado a la Constitución y tiene su amparo directo". "No creo que aparezca nadie ahora en la política española que vaya a poner en duda el Concierto", ha añadido.

Además, Erkoreka ha afirmado que tienen "curiosidad" por conocer cuales serán los cambios que vaya a introducir el PP en los Presupuestos Generales del Estado que pactó con el PNV, porque "desconocemos cual es su intención".

"Han anunciado que no van a ser del gusto de todos, pero no sabemos en qué se van a materializar. De todas formas, los cambios que se puedan incluir o no en el Senado luego hay que confirmarlos en el Congreso. Por lo tanto, la clave no está solo en lo que vaya a suceder en el Senado controlado por el PP, sino, haga lo que haga, en la capacidad que haya para volver a reconducir las cosas y lograr un amplio consenso en torno a los presupuestos cuando vuelvan al Congreso", ha explicado.

"OPOSICIÓN FRANKENSTEIN"

Por otro lado, Josu Erkoreka ha solicitado al PP que explique si su "amenaza" de no apoyar los próximos presupuestos que presente el Gobierno Vasco consiste en "formar una oposición Frankenstein en el Parlamento vasco, por utilizar una expresión usada por el propio PP".

"Si en Madrid se iba a formar un gobierno Frankenstein, porque muchos partidos muy diferentes dieron su voto a Pedro Sánchez, según parece su amenaza es unirse a Podemos y EH Bildu para formar una oposición Frankenstein. No sé si esa es su amenaza, pero es el PP el que tendrá que medir si va a organizar toda su actividad política en torno a eso", ha afirmado.

En este sentido, ha manifestado que "no sería la primera vez que eso ocurre", ya que, según ha dicho, "durante esta legislatura, cada semana, unos y otros intentan fervientemente unirse en el Parlamento para actuar contra el Gobierno".

"El PP se una cada semana a Podemos y la izquierda abertzale, y no por casualidad o coincidencia, sino porque lo buscan y se reunen para ello, aunque después las declaraciones públicas son para lanzarse insultos unos a otros, pero en el trabajo diario comparten iniciativas y se unen, anunciando lo que puede ser esa oposición Frankenstein", ha reiterado.