Erkoreka afirma que Bilbao es una ciudad "segura" y cree que no hay "motivo de alarma" por hechos "excepcionales"

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Erkoreka ha afirmado que la muerte de Urrengoetxea "es un hecho luctuoso" que ha sido condenado y lamentado por todos, "pero es excepcional en la vida de Bilbao".

A su juicio, "las ciudades inseguras del mundo nada tienen que ver con la experiencia cotidiana que tienen quienes viven en Bilbao", que pueden "salir a la calle de noche y caminar con una cierta seguridad". "Hay ciudades en el mundo en las que esto es inimaginable, nunca puedes salir de tu coche ni puedes parar en los semáforos porque te expones a cualquier cosa", ha indicado.

Tras señalar que estos hechos delictivos hay que perseguirlos, ha recordado que las Policías están en coordinación para realizar una investigación "de la manera más efectiva posible". "Hasta la fecha son hechos excepcionales que han supuesto un shock para todos, precisamente por lo excepcional que son", ha insistido.

En este sentido, ha señalado que sucesos como éstos han "sorprendido negativamente a todos" por "los términos" en los que han ocurrido "y en estos días" de vacaciones navideñas. "No vamos a convertir la excepción en regla y no vamos a precipitarnos en lanzar temores y sospechas en relación a algo que no es la experiencia cotidiana de los residentes en Bilbao", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha manifestado que se perseguirán estos delitos "hasta el final para que no se vuelvan a producir", pero no cree que sea "motivo para alarma hoy por hoy".