Erdogan dice que el Kurdistán iraquí se ha arrojado solo al fuego

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha aseverado hoy que las autoridades del Kurdistán iraquí autónomo "se han arrojado ellas mismas al fuego" al celebrar el lunes pasado un referéndum independentista.

Erdogan insistió en que nunca permitirá que un Estado kurdo independiente se establezca junto a la frontera turca y exhortó de nuevo al presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, a que renuncie a sus ambiciones.

"La Administración de Barzani se ha arrojado al fuego ella misma", dijo Erdogan, prometiendo que ese fuego no quemará a Turquía pero podría hacer daño a muchos.

"Gestionar un Estado no es lo mismo que arreglar los problemas como jefe de una tribu", añadió.

"Quédate donde estás. Eres el dirigente del Irak autónomo del Norte. Tienes dinero, tienes de todo, tienes petróleo. Quédate tranquilo. ¡Pero no! Ibas a ser independiente. Compartes 250 kilómetros de frontera con nosotros y ¿nos has consultado? No. ¿Has hablado con Irán? No", interpeló Erdogan a su antiguo aliado.

El presidente turco subrayó la presencia de banderas israelíes durante la campaña del referéndum, sugiriendo que Israel ha fomentado las pretensiones independentistas y agregó que "Los nuevos Lawrence (de Arabia) no tendrán éxito esta vez, en alusión al militar británico que contribuyó a que los países árabes se desgajaran del Imperio otomano a inicios del siglo XX.

"Esta aventura, que han emprendido a pesar de todas nuestras advertencias, acabará en una decepción", concluyó Erdogan.