Entidades y partidos soberanistas piden unidad para frenar la "represión" tras el juicio del 'procés'

Entidades y partidos soberanistas se han concentrado este miércoles en la plaza Catalunya de Barcelona, donde han exigido una estrategia unitaria del soberanismo para frenar la "represión" del Estado después de que haya finalizado el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo.

"No podemos esperar más: necesitamos una estrategia unitaria. Ante la represión, todos los demócratas juntos. Solo así pararemos la represión y haremos respetar el derecho a la autodeterminación", han reclamado en el manifiesto de la concentración, que han leído representantes de varias entidades.

La concentración, bajo el lema 'Libertad, la autodeterminación es un derecho', ha agrupado a 25.000 personas, según la Guardia Urbana, y representantes de la ANC, Òmnium, JxCat, ERC, la CUP y los comuns, que han pedido la anulación del juicio y la libertad de los presos independentistas.

Entre los asistentes a la concentración se han encontrado el conseller de Educación, Josep Bargalló; el candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall; la número dos de JxCat en el Ayuntamiento, Elsa Artadi, y el portavoz adjunto en el Parlament, Eduard Pujol; el diputado de la CUP Carles Riera, y la presidenta de los comuns en el Parlament, Jèssica Albiach, entre otros.

"Quieren criminalizar la disidencia y atemorizar a todo aquel que no solo crea que la independencia es la mejor opción, sino que también la quiere conseguir mediante procedimientos democráticos y pacíficos. Y seguirán tensando la cuerda, ejerciendo la represión, hasta que no tejamos una estrategia unitaria", avisa el manifiesto unitario.

Precisamente unidad es lo que han aclamado reiteradamente los asistentes a la concentración, que también han gritado consignas como 'Llibertat presos polítics' y 'Lo volveremos a hacer', mientras llevaban banderas 'esteladas' y carteles que piden la absolución de los presos y reivindican el 1-O.

UNA CONDENA "CREARÁ JURISPRUDENCIA"

El texto unitario considera que la única sentencia posible es la absolución porque advierte de que este juicio puede ser un punto de inflexión en la historia del Estado: "Si la sentencia no es absolutoria, creará jurisprudencia y marcará un precedente que pondrá en peligro todos los movimientos sociales en Cataluña, pero también en el Estado español y en toda Europa".

Además, recuerda el dictamen del grupo de la ONU sobre detenciones arbitrarias que pide la libertad de los presos y las decisiones de tribunales de Alemania y Bélgica sobre los dirigentes independentistas en el exterior, que demuestran que "los tribunales internacionales acabarán condenando al Estado español por este intento chapucero de convertir derechos en delitos", y creen que esto reforzará al independentismo.

El manifiesto también critica que el juicio "ha sido un escarnio, un atentado a la democracia y a los derechos civiles y políticos", y ha defendido que el 1-O fue el ejercicio de desobediencia civil más importante de la Europa moderna.

"La desobediencia siempre pacífica es un deber ante el autoritarismo de un estado anémico de democracia", y subraya que no renunciarán a protestar pacíficamente contra las injusticias.

Recrimina que en todo el juicio las acusaciones no hayan cambiado sus posiciones pese a que "no han sido capaces de poner encima de la mesa ni una sola prueba de la supuesta violencia", ya que insiste en que nunca ha habido violencia en Cataluña durante el proceso soberanista.

En este sentido, defiende que la unidad de España no puede estar por encima de los derechos fundamentales y concluye que no renunciarán a nada: "Este Estado quiere ciudadanos sumisos pero hoy volvemos a demostrar que somos ciudadanos críticos y que, ante la represión, la respuesta es la firmeza. Los derechos fundamentales no se tocan y no renunciaremos a nada: tampoco el derecho a la autodeterminación".

RESPUESTA A LA SENTENCIA

En su intervención final del acto, el exdiputado de la CUP David Fernández, que actuaba como uno de los portavoces de la movilización, ha llamado a la responsabilidad de toda la población para responder a las sentencias con "firmeza, ingenio, coraje, inteligencia colectiva y siempre desde la ética resistente de la no violencia".

"Siempre desde la unidad, en nuestra diversidad y pluralidad", ha añadido, y ha asegurado que los próximos meses requerirán el mayor de los compromisos y de las implicaciones individuales y colectivas de la sociedad catalana.

El acto también ha estado conducido por la historiadora Anna Sallés, la escritora y actriz Estel Solé y el periodista Martí Anglada, que han señalado que la respuesta a una posible sentencia condenatoria deberá estar a la altura del momento y que será necesario movilizarse: "Ante la represión, más movilización. Y para la autodeterminación, más unidad y más dignidad que nunca".