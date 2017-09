Política

Enrico Letta sobre Cataluña: "Espero que se llegue a un acuerdo y no haya separación"

El ex primer ministro de Italia y director de la Paris School of International Affairs Sciences & Po, Enrico Letta, ha abogado este lunes porque se solucione el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat: "Espero que se llegue a un acuerdo y no haya separación".