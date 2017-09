Política

http://www.teinteresa.es/politica/Encuesta-espanoles-exige-Gobierno-permita_0_1867613240.html

Encuesta: Uno de cada seis españoles exige al Gobierno que no permita el 1-O

Uno de cada seis españoles son partidarios de que el Gobierno no permita la celebración del referéndum independentista catalán y no llegan a la mitad los que se muestran convencidos de que el 1-O no se llevará a cabo la consulta, según una encuesta de Sigma Dos que publica hoy El Mundo.