Empresarios dicen que "poner en peligro el contrato de 6.000 puestos de trabajo es grave y lamentable"

A pregunta de los periodistas en la presentación en Algeciras (Cádiz) de una convención empresarial, Sánchez Rojas ha recordado que "evidentemente el cliente de las armas y el cliente de las corbetas es el mismo y aunque nos empeñemos en separarlo estamos en un momento crítico".

A su juicio, "nadie se debe esconder en la demagogia, y si se tiene una industria, el que quiera que apueste por ella y el que no que lo diga, que no se vistan de otro tipo de filosofía".

No obstante, el presidente de los empresarios gaditanos ha afirmado que no quiere contribuir a generar "más alarma", aunque "han saltado motivos de preocupación y hay que defender a la provincia". En este sentido, ha pedido "moderar las quejas para que no se vuelvan en contra" y que "lo que ocurra, que no sea por culpa de Cádiz".