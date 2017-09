Embajador francés dice que Gobierno y secesionistas saben la posición de París: Su socio es España en su conjunto

"Se trata de un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Conozco un socio y un amigo, que es España, España en su conjunto. Tengo un interlocutor y está aquí a mi lado, se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne", dijo, rotundo, Macron en una rueda de prensa en el Elíseo junto al jefe del Ejecutivo español.

A esa declaración se ha remitido el embajador en un encuentro informal con periodistas, en el que ha recordado que Francia siempre ha dicho, de diferentes formas, que el independentismo es un asunto interno de España y que su relación es con una España fuerte y unida en su marco constitucional.

Así las cosas, ha opinado que el Gobierno español tiene confianza en la posición de Francia, hasta el punto de que hace tiempo que no hay reuniones informativas sobre este asunto. Y también lo tienen claro los independentistas, que no insisten en tratar de convencer a Francia con sus argumentos.

Según ha dicho, la última vez que habló con el consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, fue el pasado agosto en la manifestación de condena por los atentados de Barcelona y Cambrils, pero de nada relacionado con el llamado "procés". Saint-Geours ha tenido palabras de elogio para la sanidad catalana, que atendió a una treintena de heridos franceses, y ha dejado claro que en un marco de normalidad él habla con el Gobierno catalán y con su presidente.

Eso sí, ha admitido que la situación que se vive en España interesa a Francia como socio y aliado. También ha señalado que no teme que el independentismo catalán pueda contagiarse al sur de Francia, donde hay población de cultura catalana pero la situación y la historia es diferente.

Apenas un centenar de franceses cruzaron la frontera para participar en la Diada independentista pero en la marcha de la izquierda radical se quemó una bandera francesa, además de la española y la europea.

Saint-Geours ha recordado como Francia protestó --ante la Embajada de España, que es su interlocutor-- cuando en 2016 el Parlament aprobó una declaración defendiendo el derecho de autodeterminación de los Países Catalanes, en los que incluía el territorio francés del Rosellón.

Y ha dejado clara su condena a toda quema de banderas, ya que se trata de una agresión directa. Así lo denunciaron públicamente la diputada de los franceses residentes en España Samantha Cazebonne y el consejero consular en Barcelona Raphaël Chambat, pero no han adoptado ninguna medida legal.

El embajador francés ha señalado que en este inicio de curso político para el Gobierno de Macron será muy importante el lanzamiento de propuestas para emprender reformas en la Unión Europea, con el fin de que en la Cumbre de diciembre los líderes europeos tengan un esbozo de lo que quieren hacer. Los próximos meses, ha dicho, serán "estratégicos".

En ese contexto ha destacado la importancia del motor francoalemán y también del llamado 'grupo de Versalles', formado por Francia, Alemania, Italia y España, que ya están trabajando en varios niveles conjuntamente para presentar propuestas.