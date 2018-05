Elorza dice que habrá "diálogo" con los partidos en torno a un programa de Gobierno "corto" que presentará Sánchez

El secretario de Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado guipuzcoano, Odón Elorza, ha afirmado que el PSOE no va a negociar con los grupos políticos la moción de censura pero sí mantendrá diálogo en torno a un programa de gobierno "corto" de "regeneración democrática" que va a presentar el líder socialista, Pedro Sánchez, y que también incluirá una agenda social.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Elorza ha rechazado que la moción sea "precipitada" como apunta el PNV, cuando, a su juicio, era "algo obligado" desde el punto de vista de "la dignidad de la democracia y de la recuperación de la credibilidad de las instituciones". "No cabe otra solución que la moción de censura", ha añadido.

El dirigente socialista ha señalado que esta moción responde "a un grado de corrupción extendido en el PP" que "afecta a la responsabilidad política del actual presidente".

"Nuestro plan es presentar un programa mínimo de regeneración democrática por parte del candidato Pedro Sánchez, con una agenda social también mínima pero imprescindible para debatirla el jueves y votarla el viernes y proceder, de acuerdo con otras fuerzas políticas, a un adelanto de las elecciones cuando se haya normalizado la vida política y establecido, por ejemplo, el requisito de que la RTVE sea realmente independiente y plural", ha indicado Elorza, que ha precisado que sería un programa "específico, corto de recuperación de la normalidad democrática".

DIÁLOGO

El diputado socialista ha señalado que no va a haber una "negociación a fondo" con el resto de grupos porque la cuestión "básica" que se aborda es el de la regeneración democrática pero sí habrá "diálogo" en estos días, de cara a la presentación de ese "programa corto" de Gobierno.

"El diálogo sería sobre lo que se va a presentar y sobre las cuestiones que se susciten en los marcos adecuados y en las reuniones convenientes. Se dice que negociación no, habida cuenta de las pretensiones que ya estamos recibiendo, ayer el PNV, por boca de Arantxa Tapia y en otros días se ha llegado a plantear qué va a hacer Pedro Sánchez con la autodeterminación para Euskadi o qué va a hacer con el autogobierno como si no estuviera claro el apoyo total del PSOE y del PSE-EE al autogobierno vasco", ha añadido.

Por ello, cree que se plantean "cosas peregrinas para negociar" en un momento en el que "lo básico y lo que toca" es debatir sobre la regeneración democrática y "no hablar de los presos que dicen en Cataluña o de la autodeterminación en Euskadi". "No es el momento y no es la cuestión", ha agregado.

PNV, POSICIÓN CAMALEÓNICA

En relación al PNV, ha señalado que "hasta anteayer han estado apoyando al Gobierno, dándole dos años más de respiro a Rajoy, apoyando sus presupuestos" y negociando "dinero por principios".

No obstante, ha manifestado que, en una situación como la actual de "asfixia para el sistema democrático en España, los principios y los valores algo tendrán que contar".

En su opinión, el PNV siempre "quiere salirse con la suya y un día dice una cosa" y "al día siguiente ya están dispuestos a otra historia". Elorza cree que "la posición camaleónica del PNV es la que es".

No obstante, confía en que el PNV tenga "un punto de razón" y apoye la moción de censura porque, si no, en Euskadi "la ciudadanía vasca se lo pensará muy mucho en las próximas elecciones" y no les va a entender. "Estoy seguro de que esto les pasará factura", ha añadido.

Elorza ha manifestado que no van a hablar del modelo territorial con el PNV porque "no toca ahora" y cree que, al hacer este planteamiento, la formación jeltzale "busca excusas para no definirse" porque "le gusta estar hasta el último segundo ante la duda deshojando la margarita aparentemente, así se hacen los importantes".

Sobre los PGE, que se deben votar todavía en el Senado, cree que van a tener "un paseo triunfal por el Senado" y el PSOE presentará las enmiendas correspondientes. "Pasará por el Senado y entrará en aplicación, gobierne quien gobierne, luego ya habrá, si gobierna Pedro Sánchez ese periodo interino, vías para hacer modificaciones y mejorar determinadas prestaciones en materia de derechos sociales y básicos", ha apuntado Elorza quien ha rechazado, por otra parte, que el PSOE tenga responsabilidad en el mantenimiento del artículo 155.

CIUDADANOS QUIERE UN TÉCNICO EN PLAN ITALIANO

Sobre la postura de Ciudadanos, ha asegurado que ha estado "cambiando de opinión" y "no es creíble para nada el juego" de esta formación. A su juicio, tiene un "auténtico calambre" a la moción de censura. "Se vio en Murcia, en Madrid y ahora aquí, hasta el punto de que no quieren un debate de moción de censura, sino que quieren una moción de censura instrumental a la que se presente un candidato blando, un técnico en plan italiano", ha agregado.

El representante socialista ha descartado que finalmente el candidato no sea Pedro Sánchez sino un independiente, como reclama Ciudadanos, un partido que está "sosteniendo al Gobierno, la otra derecha, la derecha alternativa de Rajoy" y que "juega según vaya el viento electoral".

"No piensan en otra cosa y son gente que de regeneración democrática nada porque donde tienen oportunidad siempre la han utilizado en favor de perpetuar, de consolidar al PP", ha añadido.

Preguntado por si es más favorable a que la moción saliera con el apoyo de Ciudadanos o con los independentistas catalanes, Elorza ha indicado que "no han tomado una opción" y ha recordado que el PSOE apela a la "responsabilidad de la inmensa mayoría de la Cámara".

El dirigente del PSOE, que ha indicado que el PP vive "en Marte" y no se han enterado de que la sentencia es "concluyente y las que vienen van a ser de aupa", ha afirmado que apelan al "espíritu democrático de un buen número de diputados que saben que no se puede seguir con el Parlamento español secuestrado y con leyes vetadas, con desprecio a la Iniciativa Legislativa Popular, con mentiras, con presupuestos que están llenos de trampas".

Elorza ha afirmado que esta situación es "inaceptable" y no puede "seguir un día más Rajoy al frente del Gobierno". "Si no lo ven tan claro, no sé a qué están jugando, ¿una solución u otra? Pues la que quiera la democracia parlamentaria, no vamos a estar tirando de la chaqueta ni negociando cosas extrañas con nadie en una materia que es muy clara, regeneración democrática", ha dicho el diputado socialista que ha señalado que "quieren los votos" de los que creen que "hay que echar a Rajoy del Gobierno".

El representante socialista ha manifestado que eso se hará en base al programa que presente Pedro Sánchez, que se conocerá "antes" y que, a su juicio, "dará respuesta a esta situación de emergencia nacional".

Elorza ha reconocido que contemplan la posibilidad de que la moción de censura no salga adelante, su resultado es "incierto" y es "difícil el proceso".

"Cualquier movimiento que hagamos, aunque sea únicamente saludar a alguien de determinadas fuerzas políticas en el pasillo es interpretado por el PP como que estamos negociando con los secesionistas, rompiendo España, siendo irresponsables y culpables de que suba la prima de riesgo", ha indicado Elorza, que ha asegurado que están "inventando noticias falsas" como que pudieran estar negociando con el PNV cuestiones sobre presos.

Por ello, ha indicado que lo tienen "complicado" pero "más complicado lo tiene quien mantenga dudas sobre qué votar y puedan dejar que salga vivo de ésta Rajoy" como "si no hubiera pasado nada". En este sentido, cree que "la responsabilidad la tienen ellos", los que no voten a favor de una enmienda que es "clarísima y justificada".