Elorza cree que no es el momento para un debate "frío" de la prisión permanente revisable pero PSOE mantiene el 'no'

El secretario del Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha admitido que no es el mejor momento para un debate "frío" sobre la prisión permanente revisable por "la conmoción" del crimen del pequeño Gabriel y "alguna estrategia oportunista de utilización del dolor", pero ha asegurado que su partido se mantendrá en contra de esta medida el próximo jueves en el Congreso.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Elorza ha considerado que el clima creado por el crimen del pequeño Gabriel Cruz "no va a interferir" en la posición de su grupo, que "mantiene lo que ya expresó en su día con toda rotundidad, que es el rechazo a este tipo de pena, esta condena a cadena perpetua revisable, que va en contra" de la Constitución.

En este sentido, ha recordado que la pena, "aparte de ser un castigo justo, proporcionado al delito, debe buscar la reeducación y reinserción del penado". "Y esta prisión permanente revisable, con trayectoria en sí misma y en sus términos, es inconcreta, no tiene una pena determinada, y realmente no añade gran cosa a lo que es un Código Penal y una Ley Penitenciaria que están endurecidos en los tipos penales, en las sanciones y en los procedimientos en los últimos años", ha dicho.

Por ello, ha explicado que los socialistas van a mantener su posición y ha destacado el hecho de que todavía no se haya resuelto el recurso que interpusieron contra esta medida hace más de dos años ante el Tribunal Constitucional. "Desde nuestro punto de vista es inconstitucional, teniendo en cuenta la letra de la Ley", ha añadido.

Odón Elorza cree que hay posibilidades de que la Ley quede derogada el jueves, aunque ha explicado que el debate va a continuar. "Se debaten el jueves las enmiendas de totalidad y todavía eso tiene recorrido. Por tanto, no sé si antes de que se resuelva definitivamente la Ley, recaerá sentencia, algo difícil", ha dicho.

CONMOCIÓN

En todo caso, ha dicho que "la conmoción existente en algunos sectores de la opinión pública" ante el último asesinato de Gabriel "ni genera las mejores condiciones para un debate sereno por parte del legislativo". "Es una situación bastante rara, extraña, con alguna estrategia oportunista de utilización del dolor para marcar posiciones políticas", ha añadido.

A su juicio, "el momento no es el idóneo o el más adecuado para un debate en frío sobre estas cuestiones tan delicadas que tienen una gran complejidad técnica y que, desde el punto de vista de derecho comparado, España no está mal, no es uno de los países que tenga mayor índice de criminalidad y, sin embargo, estos asesinatos crueles, ponen de actualidad un tema que preocupa mucho a la ciudadanía".

Además, considera que "lo que más puede preocupar es la puesta en libertad" decretada por los jueces "con criterios que serán razonables de personas que, luego, vuelven a reincidir". Se trata, según ha recordado, "crímenes pasionales, de violencia de género, de abusos, de violaciones, que realmente preocupan, y deberíamos de evitar por todos los medios que se produzcan esas puestas en libertad sin las máximas garantías", ha concluido.