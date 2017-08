Elorza dice que Susana Díaz "se envuelve en la bandera de Andalucía" porque se prepara para las elecciones municipales

El secretario del Área de Transparencia y Democracia participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa, Odón Elorza, no cree que la presidenta andaluza, Susana Díaz, pretenda mantener "un pulso" con el secretario general del partido, Pedro Sánchez, y considera que ésta "se envuelve en la bandera de Andalucía" y utiliza su "discrepancia" con la plurinacionalidad, para prepararse para las próximas elecciones municipales en esta Comunidad Autónoma. Además, ha asegurado que es "una dicotomía falsa" la lealtad hacia el PSOE o Andalucía a la que aludió Díaz.

En una entrevista concedida a Europa Press, Elorza ha asegurado que las federaciones del PSOE "están totalmente de acuerdo" con el concepto de plurinacionalidad que defiende Sánchez, y ha señalado que "se verá en su momento en un comité federal". Asimismo, considera que en el partido hay "algún núcleo de lo que puede considerarse nacionalismo español", que "no pone en valor la realidad plural y diversa que es España", aunque ha precisado que es "muy minoritario".

El representante socialista confía en que Susana Díaz no se plantee mantener "un pulso" con Pedro Sánchez. En este sentido, ha considerado que el emplazamiento que Díaz hizo a Sánchez para que no le hiciera elegir entre la lealtad al PSOE y a Andalucía lo realizó en "un contexto muy concreto", en el Congreso de los socialistas andaluces.

"Ella, como gran frase en la clausura, eligió una declaración muy efectista, muy de llamar la atención, la elección de lealtades entre 'tú y la gloria', una situación que realmente no se va a plantear. Ella lo sabe, porque son y las debemos hacer los políticos desde nuestra responsabilidad, conciliables las políticas del PSOE aprobadas en su congreso con las grandes decisiones que corresponden en este caso a Susana Díaz como presidenta de Andalucía", ha aseverado.

Por eso, cree que es "una dicotomía falsa y efectista, que es, por otra parte, inteligente, de envolverse en la bandera de Andalucía". "Está preparando ya el camino de la campaña electoral andaluza de las próximas municipales, y esta discrepancia que mantiene con el concepto de 'España nación de naciones' o plurinacionalidad, lo utiliza ella para su consumo doméstico en Andalucía. Pero no creemos que se vayan a producir más discrepancias de este tipo que, por otra parte, si se llevan como se ha llevado ésta, con mesura, tampoco pasa nada", ha indicado.

En referencia al tema de la plurinacionalidad, ha apuntado que "no se puede convencer a nadie que no esté convencido de una cosa en poco tiempo, y mucho menos imponer, aunque sea una resolución del Congreso". Asimismo, ha recordado que "el bloque de delegados de Susana Díaz no asistió ni al debate ni participó en las votaciones del congreso. Hicieron 'mutis por el foro', lo cual no deja de ser bastante extraño porque quita legitimidad para, luego, criticar o distanciarse de una resolución que no gusta", ha explicado.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, CLAVES EN GENERALES

En todo caso, ha asegurado que lo importante es que, en el Congreso celebrado en Sevilla, se constató "el apoyo absoluto de Pedro Sánchez y de toda la ejecutiva federal a Díaz para que siga ganando elecciones en Andalucía", y para que contribuya a que los socialistas "puedan ganar elecciones en Andalucía y en Cataluña, concretamente en las próximas generales".

"Porque, si el Partido Socialista no recupera el nivel de apoyo y voto que tuvo en su momento, cuando pudo gobernar España, en Cataluña y en Andalucía, Pedro Sánchez no alcanzará el triunfo. Por lo tanto, hay que estar muy vinculados, muy relacionados en positivo con la dirección del Partido Socialista en ambos territorios", aseverado.

Odón Elorza ha reconocido que "es un pequeño reto" conjugar ambas realidades. "Ha sido así durante muchísimos años de democracia en España hasta el día de hoy", ha destacado, para recordar que en 2010 el expresidente del Gobierno socialista Felipe González y la exministra del Ejecutivo de Zapatero, Carme Chacón, defendieron en un artículo "literalmente la idea de España como nación de naciones, y entendían que eso era muy bueno para la estabilidad y para el desarrollo del modelo territorial", ha indicado.

En esta línea, ha apuntado que "en el PSOE nadie debería extrañarse o alarmarse por la defensa de algo que está asumido y entendido hace mucho tiempo, antes de que 'existiera' Pedro Sánchez". Además, ha recordado que en los estatutos de autonomía de Andalucía, Aragón y Valencia también se establece que son "nacionalidades históricas". A su juicio, todo ello "demuestra que España es un Estado plurinacional".

Elorza ha afirmado que las federaciones socialistas "están totalmente de acuerdo" con el concepto de plurinacionalidad, "y se verá en su momento, en un comité federal, con la llamada declaración de Barcelona, que está basada en la llamada declaración de Granada, que la desarrolla y la actualiza, pero que da un paso más, que es necesario".

"Esa declaración de Barcelona, en la línea con la declaración de Granada, es compartida por la inmensa mayoría del PSOE en cada federación, y nadie está aprobando, en ese sentido, resoluciones en contra", ha explicado.

Tras rechazar que dentro del partido haya nadie "nacionalista, ni siquiera filonacionalista", ha añadido que "pudiera ser que haya algún núcleo de lo que podría considerarse nacionalismo español". "Hay unos sectores minoritarios en el PSOE que tienen un discurso que, a veces, recuerda al nacionalismo español porque no ponen en valor la realidad plural y diversa que es España. Guste o no, eso es así, pero no adquiere mayor importancia porque no tiene mucho relieve y es un sector de opinión muy minoritario", ha puntualizado.

TENSIÓN "REBAJADA"

El miembro de la Ejecutiva federal del PSOE ha subrayado que, "tras las primarias que supusieron una victoria brillante, inesperada y épica de Pedro Sánchez, y de todo su equipo", el partido "se camina hacia una normalidad". "Se ha rebajado muchísimo la tensión", ha precisado.

El diputado vasco ha recordado que "muchos" dijeron, antes de las primarias, que el Partido Socialista "se rompía", que iba a haber "una escisión, que se rompía España, y que Pedro Sánchez era un rojeras y su equipo también".

"Se dijeron barbaridades y, sin embargo, las cosas han transcurrido con cierta normalidad, con resultados en los congresos y en las primarias dispares, pero que se conjugan, y que, de alguna manera, hay que hacerlos armonizar y convivir. Por tanto, nos encontramos en una situación absolutamente mejor de lo que algunos preveían hace dos, tres o cuatro meses, cuando pensaban que el PSOE moría en el intento y acabaría destrozado", ha concluido.