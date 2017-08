Elorza (PSOE) discrepa de Zoido y defiende que "se pueden dar pasos" para el acercamiento progresivo de presos de ETA

El secretario del Área de Transparencia y Democracia participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha mostrado su discrepancia "personal" con la postura del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en lo referente a la política penitenciaria. "Se puede ya avanzar en el acercamiento progresivo de presos de ETA a cárceles del entorno de Euskadi", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Elorza ha señalado que su partido entiende que "se pueden dar pasos en esa dirección, ha habido tiempo para analizar ya todo ese proceso, incluso -- ha indicado-- en algunos casos se iría con retraso". "Se dan las condiciones para que ambos Gobiernos, el de España y el de Euskadi, en el que estamos presentes también los socialistas, dialoguen en profundidad y vayan llegando a acuerdos en una nueva política penitenciaria", ha defendido.

Preguntado por si comparte las manifestaciones del ministro Juan Ignacio Zoido, que ha rechazado en una reciente entrevista con Europa Press cambios en la política penitenciaria mientras ETA no se disuelva y colabore con la Justicia, el dirigente socialista se ha limitado a decir que no está de acuerdo "personalmente con los términos en los que plantea la nueva política penitenciaria en su conjunto".

Elorza, que es miembro de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez, coincide con las críticas del lehendakari, Iñigo Urkullu, contra la postura que ha mantenido la izquierda abertzale hacia los presos de ETA, ya que, a su juicio, ha impedido avanzar en ese escenario mediante "la aceptación de la legalidad penitenciaria hace ya varios años".

RECHAZA CUALQUIER HOMENAJE A ETA

En este sentido, considera que "no son admisibles los homenajes" que Sortu está celebrando durante esta semana en memoria del preso de ETA Kepa del Hoyo, fallecido el pasado lunes de un ataque al corazón en la cárcel de Badajoz.

"Ese tipo de homenajes no me parecen admisibles desde el punto de vista de la ética, de lo que ha sucedido en Euskadi durante tanto tiempo de terrorismo de ETA. Desde la memoria y el recuerdo a las víctimas del terrorismo, no cabe ningún homenaje a ningún miembro de ETA, cualquiera que sea la circunstancia en la que se produce un fallecimiento o una puesta en libertad de un encarcelado miembro de ETA", ha aseverado.

De esta forma, ha censurado la convocatoria de la manifestación que este sábado recorrerá las calles de Galdakao (Vizcaya), municipio en el que residía el preso de ETA.

Además, se ha referido a la marcha de mañana para afirmar que, "en temporada de verano, la antigua HB, ahora EH Bildu o Sortu, la izquierda abertzale en definitiva, siempre ha aprovechado las fiestas para sacar a la calle sus particulares reivindicaciones, e incluso para montar sus manifestaciones y alguna que otra bronca o altercados".

"Entra dentro de lo que es su línea de acción que no compartimos en absoluto y hasta ahí podemos leer. No queremos darle a la cuestión más propaganda o importancia", ha indicado.

HABRÍA AYUDADO LA ENTREGA DE ARMAS

El dirigente del PSOE se ha mostrado de acuerdo con las declaraciones realizadas por Iñigo Urkullu en las que pidió a la izquierda abertzale que reconozca su "responsabilidad" en el hecho de que, hasta ahora, los reclusos de ETA se hayan resistido a acogerse a los beneficios penitenciarios.

"Coincido con el lehendakari cuando dice que el mundo de los presos, el colectivo de presos y su entorno político, tenía que haber dado determinados pasos en la dirección de aceptar la legalidad penitenciaria hace ya varios años", ha subrayado.

Para Odón Elorza, de haber sido así, se estaría ahora "quizá en otras condiciones". Su posición abarca también a la entrega de armas: "Habría ayudado a cambiar la política penitenciaria la entrega de todas las armas antes y la disolución de ETA". "Habrían sido elementos importantes de colaboración para avanzar en una nueva política penitenciaria", ha concluido.