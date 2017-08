Elkarrekin Podemos considera que el turismo "no es la mejor herramienta de confrontación" con el Gobierno Vasco

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez se ha referido, de esta forma, a las manifestaciones convocadas por Ernai, las juventudes de Sortu, en contra del turismo.

Tras afirmar que "la manifestación, mientras sea democrática y pacífica, siempre es legítima y todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a convocar cualquier tipo de protesta ante el modelo turístico", ha dicho que Elkarrekin Podemos no comparte "algunas máximas, como pueda ser 'turismo go home'", porque "no entendemos que esa es la forma de relacionarse con el turismo y con los problemas que trae el turismo".

"Tampoco creemos que tomar el turismo como herramienta de confrontación con el Gobierno Vasco sea la mejor herramienta, cuando tenemos la oportunidad de tener un debate global sobre qué modelo de turismo queremos tener, y cuando todavía existen una serie de vías abiertas que nos pueden permitir solucionar a tiempo los problemas que están surgiendo, y que este verano están quedando en evidencia", ha manifestado.

Por otro lado, se ha referido a la propuesta realizada por su formación de "una moratoria inmediata" en las licencias de pisos turísticos hasta que se realice un diagnóstico "de las necesidades reales de vivienda, del mercado del alquiler y de los propios pisos turísticos", sobre todo, en los cascos históricos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

A su entender, el que se está dando sobre el turismo "es necesario" y la propuesta de Elkarrekin Podemos "va en coherencia con cómo nosotros planteamos que se tiene que debatir sobre el modelo de turismo", ante "la saturación turística, que no podemos negar que existe, principalmente en las capitales".

Según ha señalado, "el desarrollo de cualquier motor económico para una ciudad tiene que estar siempre supeditado al beneficio de la ciudadanía que radica en el lugar donde se desarrolla este modelo económico". En el momento en el que el desarrollo del turismo "colisiona en algunos casos con la convivencia, con el bienestar de las personas que viven en la propia ciudad, es necesario analizar en profundidad qué estamos haciendo mal y de qué manera estamos desarrollando este modelo turístico", ha dicho.

Martínez ha advertido que la "saturación" de pisos turísticos está afectando "al derecho a la vivienda", ya que "la existencia de pisos con precios de alquiler mucho más altos que los de las viviendas habituales" hace que se incremente el precio de estos últimos. Asimismo, ha señalado que "la especulación hace que no haya pisos disponibles debido a que muchos están siendo comprados para ser explotados" para el turismo.

El portavoz de Elkarrekin Podemos ha señalado que la Ley de Turismo "da un marco para desarrollar ordenanzas en los municipios, que, evidentemente no están funcionando, para frenar este tipo de fenómenos". "Por ello, entendíamos que no se podía hacer una concesión de licencias, una regularización de los pisos sin hacer previamente un diagnóstico sobre cómo mantenemos ese equilibrio entre bienestar de la ciudadanía que vive habitualmente en la ciudad, y turismo, que, evidentemente, siempre es bienvenido y nunca es descartado como motor económico, pero como uno de muchos, entendiendo que además es un motor económico que crea generalmente empleos precarios, terciarios y temporales", ha dicho.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "lanzar una moratoria inmediata de la concesión de licencias de estos pisos hasta desarrollar un marco normativo, que, tras un diagnóstico, sea efectivo a la hora de aplicarlo, cosa que las ordenanzas municipales actualmente no lo están siendo".

En su opinión, "hay que dejar un margen a los propios municipios, a los ayuntamientos, que son grandes partícipes del desarrollo del modelo turístico de sus ciudades". El debate debe girar, a su entender, sobre "qué tipo de ciudadanos queremos, si queremos ciudades para turistas en las que luego viva gente, o queremos ciudades en las que vive gente, vive bien y en buenas condiciones, tiene acceso a trabajos dignos y de larga duración, y, además, ofrecen a los turistas una serie de entretenimientos y aportes para sus visitas, y permiten obtener beneficios a través de eso".

Elkarrekin Podemos, ha dicho, apuesta por el segundo modelo, "unas ciudades para su gente, que, además, acojan la visita de turistas no solo por el interés que tiene recibir este tipo de personas, sino también por el beneficio económico que genera". "Es un debate central qué tipo de ciudades queremos y cómo queremos desarrollarlas, y ahí los ayuntamientos son las entidades que más peso toman", ha concluido.