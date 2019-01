Elkarrekin Podemos cree que el conflicto con Errejón les puede afectar "algo" pero pone en valor la situación en Euskadi

El miembro de Equo y parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra cree la situación en Podemos Madrid, con la decisión de Iñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas con la marca Mas Madrid, les puede afectar "algo" en Euskadi, pero ha indicado que en el País Vasco la situación es "muy diferente" y lo ha querido "poner en valor"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Becerra ha indicado que es "evidente" que todos los partidos han tenido problemas internos o escisiones y, cuando no se resuelven "de forma consensuada y discreta", al final son "un perjuicio".

No obstante, ha afirmado que la ciudadanía valora cómo se solucionan esos problemas, y ha añadido que, frente a la situación que se está dando en Madrid, hay que "poner en valor" lo que se hace en Euskadi con Elkarrekin Podemos.

En este sentido, ha señalado que las tres formaciones que conforman Elkarrekin Podemos -Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo- están "trabajando bien, con sentido común" y haciendo un "trabajo discreto", trata de "llegar a acuerdos amplios" que permitan "ampliar este espacio" conformado en el Parlamento al ámbito municipal y foral.

Por lo tanto, ha indicado que, aunque "algo" sí les afectará lo que está ocurriendo en Podemos Madrid, ha insistido en que en Euskadi hay "una situación muy diferente" con una fórmula que se muestra adecuada en la forma de "resolver conflictos". "Hay que poner en valor el trabajo que se esta haciendo aquí, la generosidad con la que las diferentes fuerzas nos estamos comportando para llegar a acuerdos, para ceder en los conflictos y tratar de resolver los que pueda haber de forma discreta y elegante", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, cree que la "operación de Carmena y Errejón" va a tener su incidencia" y ha señalado que veía "con cierta simpatía" que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "que simboliza el cambio y la transformación, además con solidez ideológica, fuera el "referente para consolidar el cambio". Egibar ha añadido que, tras lo ocurrido, no sabe qué "efectos acarreará esta división y subdivisión de la izquierda".

Egibar también se ha referido a Vox y, tras indicar que esta formación, PP y Ciudadanos "han pertenecido a la misma familia", ha asegurado que no va a tener ningún efecto en Euskadi en el ámbito electoral la irrupción de este partido.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que la discrepancia "más dolorosa" es "la interna" y, tras asegurar que la aparición de Podemos fue "una buena noticia" ha mostrado su respeto a lo que está ocurriendo en Podemos Madrid y espera que sean capaces de reconducir estos debates y superar "esta crisis de crecimiento, de nacimiento que se está prolongado mucho tiempo antes de que el propio proyecto pueda ponerse en peligro como parece que amenaza". Casanova ha añadido que un partido "no debe erradicar la discrepancia y la pluralidad interna" pero sí "gestionarla de forma no traumática.

Por su parte, el portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha indicado no van a ser "irrespetuosos" con los problemas que pueda tener una formación y, por tanto, no dirán a Podemos "qué ser y cómo articularlo". No obstante, cree que este partido cometió un "error estratégico" al hacer "oposición a la izquierda, al PSOE y, tras destacar que desde el ámbito de la izquierda es posible llegar a grandes acuerdos, cree que deberán hacer una reflexión.