Egibar avisa de que lo que decida el PSN en Navarra "condicionará" la decisión del PNV sobre la investidura de Sánchez

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado este martes que, cuando se inicien las negociaciones tras las dos convocatorias electorales de abril y mayo, van a existir "tres vértices", como son la negociación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la situación en Navarra y la conformación de mayorías en Euskadi, y ha considerado que lo que decida el PSN en la Comunidad foral "condicionará" la decisión del PNV sobre posibles pactos.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Egibar se ha congratulado de la victoria del PNV en las pasadas elecciones municipales, forales y europeas, y ha destacado que se debe a que "hemos sabido coger bien el pulso del pueblo y responder a las necesidades de los ciudadanos".

El dirigente jeltzale ha señalado que ahora llega el momento de poner en marcha las negociaciones entre partidos para formar los distintos gobiernos, y que, tras la celebración de las elecciones generales en abril y de los comicios del pasado domingo, "aquí hay tres vértices y la pregunta es quién necesita a quién y dónde".

Así, ha afirmado que el primer vértice es que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "debe negociar su investidura, nos necesita, y, si quiere negociar, ya sabe que deberá hablar directamente con nosotros y qué cuestiones vamos a poner encima de la mesa".

El segundo vértice, en su opinión, se encuentra en Navarra, y ha asegurado que la decisión que tomen el PSN y el PSOE en torno a la conformación del Gobierno de la Comunidad foral tiene "una enorme importancia para nosotros". Además, ha indicado que el tercer vértice es la conformación de mayorías en la Comunidad Autónoma Vasca.

"Si no hay acuerdo en Madrid y si, por ejemplo, PSN se alinea en Navarra con la derecha, ¿de qué diantres vamos a hablar con los socialistas en la Comunidad Autónoma Vasca? Navarra tiene una gran importancia. Para mí condiciona a la hora de tomar nuestra decisión. Quizás de los tres la Comunidad Autónoma Vasca es el vértice en el que tenemos directamente más poder o se puede repartir más poder, pero políticamente lo más importante es Navarra y ver qué quiere hacer Pedro Sánchez con su investidura y qué responde a las cuestiones que tiene encima de la mesa", ha explicado.

EH BILDU

Por otro lado, Joseba Egibar ha señalado que, a pesar de que EH Bildu "ha adaptado" su formar de hacer política a los nuevos tiempos, con la defensa del autogobierno y del nuevo estatus político, en el ámbito social "le crea un tremendo vértigo colaborar con el PNV". Para el dirigente jeltzale, en la coalición soberanista consideran que "en el ámbito social y económico no pueden unirse al PNV", algo que, en su opinión, "es una gran metedura de pata".

"Yo no voy a decir que somos iguales, pero, actualmente, el sistema que está en vigor no tiene alternativa, y no porque lo digamos nosotros, es que ellos tampoco proponen un sistema alternativo, y ahí ven una especie de gran obstáculo político para colaborar con nosotros", ha asegurado.

Así, ha afirmado que la colaboración entre PNV y EH Bildu es posible, pero que "se debe demostrar con acciones". "En Navarra se ha podido demostrar, hemos sido capaces de gobernar -ha añadido-. Es cierto que es otra situación, pero en esos cuatro años de colaboración todos hemos puesto lo mejor que teníamos y la mejor de las disposiciones".

AUTONÓMICAS

Por otro lado, el presidente del GBB del PNV ha asegurado que, en las reuniones del EBB, "no hemos compartido" la idea de adelantar las elecciones autonómicas tras los buenos resultados cosechados por su formación en las dos últimas citas electorales, aunque ha recordado que barajar esa posibilidad es competencia del lehendakari, Iñigo Urkullu.

Egibar ha indicado que "cada momento tiene su desafío" y que "ahora no toca hablar sobre el Parlamento vasco", aunque ha añadido que "está claro que deberemos saber si tras el verano se van a aprobar los presupuestos o no, y para eso nos falta un voto".

"Si se agota toda la legislatura, tendríamos opción hasta septiembre del próximo año, pero creo que antes de Navidad debemos conocer si vamos a tener o no presupuestos para 2020. Yo preferiría tener presupuestos. Si hay presupuestos, se alarga la legislatura, y si no los hay, prorrogarlos no es tan fácil, aunque con la prórroga se puede continuar. Eso es lo debe valorar políticamente el lehendakari, porque es su competencia", ha asegurado.