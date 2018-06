Egibar dice que, si el PP enmienda los PGE, será "su responsabilidad y una mediocre venganza"

El presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado este martes que su formación se encuentra "totalmente tranquila" tras su apoyo a la moción de censura que supuso la salida de Mariano Rajoy del cargo de presidente del Gobierno, y que, si el PP enmienda los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 por el apoyo de los jeltzales a la moción, será "su responsabilidad y una mediocre venganza".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Egibar ha asegurado que "el comportamiento del PP y la postura del propio Rajoy" tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo, fueron "decisivos" para que el PNV apoyara la moción presentada por el PSOE.

El dirigente jeltzale ha señalado que la dimisión de Rajoy era "una de las opciones" para que los jeltzales no apoyaran la moción de censura, pero "él no se veía a sí mismo fuera del cargo y todo avanzaba", y ha añadido que la decisión de tramitar "cuanto antes" la moción de censura, "también fue decisiva" para apoyar la moción.

En este sentido, ha explicado que, tras la decisión del PP de modificar los Presupuestos de 2018, Egibar ha asegurado que están "tranquilos". "Por supuesto, que no hemos traicionado a nadie. Estamos totalmente tranquilos. Ellos sabrán lo que hacen. Si se modifican y, con sus enmiendas anulan lo acordado, será su responsabilidad, y una mediocre venganza, si es que lo es", ha indicado.

Asimismo, ante la posibilidad de que el PP vasco dé por cerrada su predisposición a llegar a acuerdos en Euskadi con el PNV, el presidente del GBB ha asegurado que las instituciones vascas "tienen la misma firmeza que antes".

NUEVO GOBIERNO

Por otro lado, Joseba Egibar ha señalado que "habrá que ver" cuál es la predisposición del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha destacado que "las únicas palabras que nos ha trasladado han sido que nos fiemos de él y que va a cumplir los compromisos adquiridos". "Buenas palabras", ha añadido.

Además, el dirigente jeltzale ha afirmado que su formación aboga, "por lo menos", por no añadir otro proceso electoral a los comicios municipales, forales y europeos que se celebrarán el próximo año, con lo que apostaría porque Sánchez terminara la actual legislatura.

Asimismo, ha considerado que el nuevo presidente del Gobierno "no están posición de tomar un compromiso así", en referencia a desactivar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y ha añadido que el posible nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores "no parece el mejor ejercicio para hacer nuevos amigos en Cataluña, porque el papel que ha tenido esa persona durante los últimos meses en el proces ha sido muy particular, por calificarlo de alguna manera".