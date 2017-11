Egibar (PNV): las elecciones están "totalmente condicionadas" y Cataluña "ha sido expropiada como autonomía"

El presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado este martes que las elecciones autonómicas que se van a celebrar en Cataluña el próximo 21 de diciembre están "totalmente condicionadas", ya que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Cataluña "ha sido expropiada como autonomía" y los comicios se van a realizar "en una democracia tutelada".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no se da cuenta de que ha robado una competencia que no le corresp onde", y ha preguntado si "el 155 va a seguir en vigor" si los resultados de las elecciones catalanas son "los mismos".

En su opinión, el Govern destituido en Cataluña hizo "una apuesta por la bilateralidad" en la búsqueda de "una consulta legal en torno a la independencia, pero que, "como nadie se sentó al otro lado de la mesa, como hicieron (David) Cameron y (Alex) Salmond, te encaminan a esa estrategia unilateral".

Ahora, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el dirigente del PNV ha asegurado que las elecciones están "totalmente condicionadas". "No podemos olvidar que, de la mano del 155, Cataluña ha sido expropiada como autonomía, algunos dirigentes están encarcelados, y estas elecciones se van a realizar en una democracia tutelada. Rajoy no se da cuenta de que ha robado una competencia que no le corresponde, ha aplicado un proceso de expropiación en una Cámara democrática. Ése es el planteamiento democrático que tienen éstos", ha lamentado.

En este sentido, Egibar ha señalado que el PP cree que la actual situación en Cataluña se debe a que "dieron demasiado en el desarrollo de la autonomía", y que, por ello, "tienen a la gente adoctrinada porque han tenido competencias en educación, y qué decir de los medios o de la lengua".

"La consecuencia de todo eso es que el Estado debe recuperar todas esas competencias por el bien de Cataluña -ha añadido-. Es decir, cree que están confundidos, que van por el mal camino y que vamos a solucionar esto devolviendo todas las competencias al poder central, a Madrid. Creo que la reflexión del PP va por ahí, y el PSOE no sé en qué anda, pensando que va a sacar algo de ahí", ha afirmado.

ACUERDO ENTRE IGUALES

Por otro lado, Joseba Egibar ha defendido la creación de "un nuevo estatus político" para Euskadi, con el objetivo de "lograr un acuerdo entre iguales", que, en su opinión, se debería fundamentar "en el reconocimiento y el respeto" y que no debería surgir "de la subordinación".

El portavoz parlamentario del PNV ha considerado que todas las formaciones políticas vascas abogan por "una estrategia bilateral" para la renovación del actual estatus jurídico-político de Euskadi, aunque ha advertido de que, "lo que sí podemos prever y de lo que podemos aprender, es lo que el PP ha mostrado en Cataluña".

En su opinión, a través de la actuación del Gobierno del PP en Cataluña, "tenemos el modo de medir la fortaleza de nuestro autogobierno, ya que en una tarde te aplican el 155 y te desactivan toda la autonomía, y eso también puede ser una lectura sobre la fortaleza de nuestra autonomía de la mano de la bilateralidad".

"Por todo eso, es totalmente necesario crear un nuevo estatus político para lograr un acuerdo entre iguales. Ese acuerdo entre iguales surge del reconocimiento y del respeto, no de la subordinación", ha añadido.

Para el dirigente jeltzale, "el PP y el PSOE quieren demostrar que somos una realidad subordinada, un esquema dentro del Estado, una realidad controlada. Nosotros decimos que, además de ser una realidad nacional, tenemos una identidad como pueblo, como nación, y el derecho a decidir nuestro futuro, y queremos contigo una relación política, un acuerdo para la convivencia, basado en el respeto", ha explicado.