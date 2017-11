Egibar (PNV): el clima en España se está volviendo "irrespirable" tras la prisión de Junqueras y 7 excosejeros

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar ha denunciado que decisiones como la orden de ingreso en prisión contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, o la intervención de la autonomía catalana "nos están obligando a compartir un espacio irrespirable", en el que también se están poniendo "límites" al autogobierno vasco.

Egibar, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha calificado de "barbaridad" la decisión de la jueza Carmen Lamela de decretar el ingreso en prisión de Junqueras y de otros siete exconsejeros del Gobierno catalán, a los que se investiga por presuntos delitos relacionados con la declaración de independencia de Cataluña.

El portavoz del PNV en la Cámara autonómica también ha criticado la decisión del Gobierno central de intervenir la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución. A su juicio, esto supone "una usurpación ilegítima" de la autonomía de Cataluña.

SIN "CALIDAD DEMOCRÁTICA"

El representante 'jeltzale' ha denunciado que estas decisiones demuestran que el Estado español "no cumple unos estándares mínimos de calidad democrática". "Se está proyectando y se nos está obligando a compartir, de facto, un espacio irrespirable", ha criticado.

A su juicio, la reacción del Estado español ante el proceso independentista de Cataluña no sólo afecta a esa comunidad autónoma, sino que también puede tener una "relación directa" con lo que ocurra en un futuro en Euskadi.

Egibar, que ha aludido al debate iniciado en el Parlamento autonómico sobre la reforma del autogobierno vasco, ha vaticinado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "también está poniendo un techo y un límite al debate" que sobre este asunto se está produciendo en la Cámara vasca.

"PENSAMIENTO ÚNICO"

"Se están cerrando todas las puertas, queriendo hacer ver que la única posibilidad de crecimiento en el autogobierno es la que pueda caber en el pensamiento único del PP, el PSOE y Ciudadanos", ha advertido. El portavoz 'jeltzale' ha lamentado que "también se están poniendo límites al autogobierno vasco", algo que constituye "un hecho de extraordinaria gravedad".

Egibar ha dejado la puerta abierta a que el PNV se replantee su decisión de no acudir a la manifestación convocada para este sábado en Bilbao contra la intervención de la autonomía catalana.

"MOVILIZACIÓN SOCIAL"

El parlamentario 'jeltzale' ha subrayado que algunos de los impulsores de esa marcha "no querían" que el PNV estuviera presente en ella. No obstante, ha afirmado que "ante la gravedad" de lo ocurrido este jueves, su partido podría adherirse a "ésta u a otra manifestación". "El PNV, más allá de iniciativas institucionales y políticas, no descarta la movilización social", ha manifestado.

Por otra parte, ha reprochado a EH Bildu su "inmadurez institucional" por haber montado un "show" al abandonar el pleno de este jueves en el Parlamento como rechazo a la detención de Junqueras. Egibar ha lamentado que la coalición 'abertzale' no se haya puesto en contacto antes con el resto de grupos para tratar de consensuar un texto de rechazo a la decisión de la Audiencia Nacional.