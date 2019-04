Egibar afirma que el futuro de Euskadi "no puede quedar subordinado por un Estado que se demuestra fallido"

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que "la suerte política" de Euskadi "no puede estar ligada a la necesidad o no del partido gobernante de turno en España en función de los cinco, seis, ocho diputados" del PNV. "Nosotros tenemos una estrategia propia política y nuestro futuro no puede quedar subordinado o condicionado por un Estado que se demuestra fallido", ha remarcado.

Egibar ha realizado estas afirmaciones en el acto que ha celebrado el PNV esta domingo en Irun para presentar de las candidaturas jeltzales al Congreso y al Senado por Guipúzcoa, que también ha contado con la intervención de Joseba Agirretxea, Maribel Vaquero, Eider Mendoza y Xabier Iridoy.

En su discurso, el líder del GBB ha recordado que la izquierda abertzale "antes combatió el estatuto" y necesitaba que este "fracasara para sacar adelante su propia vía que estaba impulsada bajo un parámetro político militar". "Cuando ha terminado esa estrategia es cuando EH Bildu ahora abraza el autogobierno y entiende que es algo a proteger y a defender para poder avanzar", ha afirmado.

En ese sentido, cree que "ésa es una buena noticia desde una perspectiva nacional y social vasca" porque, en su opinión, "defender el autogobierno, un nuevo estatus, una nueva relación política con España, es hacer de PNV". Por ello, ha pedido que se deje "el nerviosismo" y se pase a el "trabajo en común" en esos parámetros.

El portavoz parlamentario jeltzale ha afirmado que el Estado "ya nos ha cogido la medida y saben perfectamente, dependiendo de su cuadro de necesidad de votos o aritmética, que ya negociarán con el PNV". De este modo, ha asegurado que su partido es "influyente y hasta determinante", pero ha incidido en que "la suerte política de este pueblo no puede estar ligada a la necesidad o no del partido gobernante de turno en España en función de nuestros cinco, seis, ocho diputados".

"Nosotros tenemos una estrategia propia política y nuestro futuro no puede quedar subordinado o condicionado por un Estado que se demuestra fallido", ha remarcado, al tiempo que se ha referido a informaciones de "expertos" que afirman que para Cataluña "España es un lastre". "¿Y para nosotros no, o qué?", ha cuestionado.

Egibar ha afirmado que el Estado español tiene "el déficit público estructural mayor de Europa, un endeudamiento que es equivalente a su propio PIB, un sistema de pensiones que va a la deriva, el modelo territorial autonómico en crisis, sin una posible solución para Cataluña o para realidades nacionales que aspiramos también a tener un esquema de Estado, que buscamos una nueva relación política de convivencia que pasa por el respeto, reconocimiento, bilateralidad efectiva y no subordinación".

Tras resaltar la importancia de la "agenda vasca", Joseba Egibar ha insistido en que "la cuestión es quién mejor que los vascos para defender los temas vascos". "No somos los únicos vascos, pero sí los únicos que hemos defendido los temas vascos y, si ahora vienen, más seremos más fuertes trabajando juntos", ha expresado.

"DECISIVOS"

Por su parte, Joseba Agirretxea ha afirmado que él no va a competir en "un concurso de quién grita más alto 'Gora Euskadi askatuta' ni en uno en el que además el juez es Arnaldo Otegi". Por ello, ha asegurado que cuando escucha que EH Bildu dice que "son los decisivos" y defenderán el autogobierno, se pregunta "¿dónde habéis estado hasta ahora? Porque los demás llevamos mucho tiempo haciendo eso sin tantas algarabías y tantas capacidades de decisión".

A su juicio, "eso de ser decisivo tampoco se gana en un día". De este modo, ha incidido en que la capacidad de decisión "es algo que da la experiencia, el saber estar en cada momento". "Ahora de repente quieren hacer la carrera en un año y no puede ser", ha añadido.

El cabeza de lista por Guipúzcoa ha asegurado que la sociedad vasca "sabe perfectamente quién es el referente para lo que necesita ser defendido en Madrid", al tiempo que se ha referido también al PSOE, a los que "se les llena la boca diciendo que con ellos ha llegado el tren". "Con vosotros no, estando vosotros otros hemos tenido que arrancaros porque si no hay manera de que se consiga aquello que nos corresponde. Aquí algunos cumplen la ley en base a sus necesidades", ha criticado.

Por ello, Agirretxea ha insistido en que "la única manera de que se cumplan transferencias y compromisos es hacer que lo cumplan y para eso esta el PNV" porque, según ha advertido, "por voluntad propia ningún partido español se ha comprometido nunca a nada, y me da la sensación de que no lo va a hacer en el futuro tampoco a no ser que estemos continuamente reclamándoselo".

Finalmente, la candidata al Senado por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha subrayado que "el único voto útil es el PNV" porque el compromiso de la formación jeltzale "empieza y acaba en Euskadi". "El PNV es la mejor garantía ante el retroceso democrático del Estado. No es necesario, es el voto útil para impulsar los derechos de este pueblo", ha destacado.