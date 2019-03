Edmundo Bal dice que Ciudadanos le ofreció incorporarse a sus listas porque el Gobierno le puso "en el candelero"

El abogado del Estado Edmundo Bal, fichado por Ciudadanos para concurrir en las listas electorales al Congreso por Madrid, ha admitido este lunes que el partido liderado por Albert Rivera le ofreció ir de candidato a raíz de que el Gobierno le pusiera "en el candelero" tras cesarle de su cargo por el juicio del procés. Por su parte, el exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto, tambien fichado por Ciudadanos, ha asegurado que entra en política para "tratar de unir a la gente".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Bal ha explicado que su cese se debió a que se negó a firmar la acusación de la Abogacía del Estado que apuntaba a un delito de sedición y no de rebelión por parte de los impulsores del proceso independentista en Cataluña. "Me dijeron que me cesaban por no firmar el escrito de acusación de la Abogacía en la causa del proces", ha argumentado.

Tal y como ha defendido, él mismo realizó el escrito de acusación conforme a la instrucción de la causa, las declaraciones, los atestados de la Guardia Civil, las declaraciones de los acusados y los testigos.

Según relata Bal, la directora del Servicio Jurídico del Estado, Consuelo Castro, le ordenó omitir los hechos relatados en el escrito de acusación porque no los veía relevantes. "Yo soy una persona disciplinada y he trabajado con todos los gobiernos pero nunca me había pasado esto", ha subrayado.

"Cuando tú has visto unos hechos, que el juez también ha visto en la instrucción, y te dicen que no puedes ponerlos en el escrito de acusación, que pases por encima de ellos, yo obedezco pero ese escrito ya no es mío", ha reivindicado.

Continúa Bal explicando que, tras negarse a firmar el escrito, a los 20 días le citaron desde la Abogacía del Estado y le cesaron por no rubricar el escrito de acusación. "Lo único que hice fue no firmar algo que no era mío", ha agregado.

A su juicio, esta situación provocó que el Ejecutivo socialista le pusiera "en el candelero" y en los medios de comunicación, lo que llevó a Ciudadanos a ofrecerle ser el número cuatro en sus listas por Madrid al Congreso de los Diputados.

No obstante, ha asegurado que no busca venganza con el PSOE por este hecho y ha reivindicado su incorporación al partido liderado por Albert Rivera.

MARCOS DE QUINTO ENTRA A LA POLÍTICA PARA "UNIR A LA GENTE"

Por otra parte, el exvicepresidente de Coca-Cola y reciente incorporación de Ciudadanos como número dos en sus listas por Madrid al Congreso de los Diputados, Marcos de Quinto, ha defendido su entrada a la política porque trata de "unir a la gente".

"Creo que estoy donde debo estar, ayudar a mi país y arrimar el hombro es algo que deberían hacer muchos profesionales de éxito en nuestro país", ha subrayado De Quinto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Sobre las críticas que ha recibido por su incorporación a Ciudadanos, el exvicepresidente de Coca-Cola ha reivindicado su carrera empresarial y colegial. "Soy economista, tengo un máster en administración y dirección de empresas, no sé por qué la gente piensa que no debería, lo que no he hecho ha sido ser profesor de políticas de la Universidad Complutense", ha afirmado en relación a los dirigentes de Podemos que ejercen la docencia en esta Universidad.

En otro orden de cosas, Marcos de Quinto ha valorado el ERE que realizó Coca-Cola en su fábrica de Fuenlabrada (Madrid) asegurando que no está a favor del despido libre, si bien ha explicado que, la factoría en la localidad madrileña no era de propiedad de Coca-Cola España, sino de la embotelladora Coca-Cola European Partner.

"No fui quién tomó esa decisión pero lo apoyé (...) Se decidió cerrar porque no sería tan rentable, y si no era tan rentable alguna responsabilidad tendrían los que ahora se quejan", ha sentenciado De Quinto.