Echenique asegura que lo crucial no es el acuerdo sino "trabajar a una" con el proyecto que se elija en Vistalegre II

Echenique ha señalado que, tal como sucedió en Vistalegre I, el hecho de alcanzar un acuerdo "no garantiza que no pueda haber una división en el máximo órgano" y ha destacado que "la mayor parte de la gente de Podemos no está en ninguna candidatura".

En el acto de cierre de la ruta #AtarseLosCordones, el secretario de organización de Podemos ha desechado la idea de que este proceso signifique "un mal momento".

"Me gusta recordar lo que pasó en Vistalegre I. Abríamos todos los telediarios, los titulares eran 'Pablo contra Pablo', 'lucha fratricida en Podemos'. Y lo que pasó después fue todo lo contrario. Lo que está ocurriendo estas semanas es lo lógico cuando hay una asamblea de partido realmente democrático", ha aseverado.

Además, ha hecho referencia a la reciente reelección de Albert Rivera al frente de Ciudadanos, "no sabemos nada más, seguramente en C's no se pelean, aunque yo sospecho que sí". Echenique ha asegurado que "sus debates internos no abren telediarios, los nuestros sí porque somos la fuerza que está disputando un verdadero proyecto político al de las élites, al del PP y al de sus rehenes en el Congreso".

En respuesta a preguntas de los periodistas sobre la tensión entre Errejón e Iglesias, Echenique ha afirmado que la relación personal entre ambos "es buena" y ha manifestado que las relaciones personales entre los portavoces de Podemos "deberían ser una cuestión ni siquiera secundaria".

"Hay diferencias que se resuelven democráticamente y entendemos que son una riqueza y no una manera de dividirnos. Estoy convencido de que vamos a salir muy fuertes de Vistalegre II aunque a nuestros adversarios políticos les gustaría lo contrario", ha concluido.