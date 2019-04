Echenique cree que el resultado se jugará en campaña y confía en dar la sorpresa por la "indecisión histórica"

Echenique se ha pronunciado así tras ser cuestionado, minutos antes de participar en un acto público, sobre los últimos datos de la encuesta del CIS, en la que Unidas podemos no obtiene representación en Ciudad Real ni en Castilla-La Mancha, mientras que nivel nacional lograría la mitad de escaños de los que tiene ahora, recordando que hay un récord de indecisos, ya que el 41,6% asegura que aún no sabe a quién votar.

"Nosotros hemos cambiado las encuestas en muchas ocasiones y tenemos que esperar a que la gente vote" ya que, ha destacado Echenique, "nadie puede hacer previsiones porque es valorar un partido de fútbol antes de jugarlo" y el porcentaje de indecisos hace aún más difícil hacer previsiones.

Por eso, ha considerado que lo único que pueden hacer las formaciones políticas es hacer la mejor campaña, "estar todo el día en la carretera" como lo está él para trasladar a la ciudadanía las propuestas de cada uno y lo que se piensa de cada tema importante para que el 28 de abril elijan qué votar "en la única oportunidad que nos han dejado a la gente corriente de poder cambiar las cosas en nuestro país".

El secretario de Organización de Podemos ha mostrado su deseo de que la gente ejerza su momento de libertad analizando lo que ha hecho cada uno en los meses y años anteriores. "Por lo que yo confío en que iremos remontando los números que las encuestas y a lo mejor damos alguna sorpresa el 28 de abril", ha comentado.

POLICÍA JUDICIAL INDEPENDIENTE

Acompañado del cabeza de lista por Ciudad Real al Congreso de Unidas Podemos, Jorge Uxó, y la candidata al Ayuntamiento de la capital, Nieves Peinado, así como del secretario general en la región, José García Molina, Pablo Echenique ha aprovechado también para volver a denunciar la trama "criminal, parapolicial, política y mediática" que ha justificado el proyecto transformador de Unidas Podemos para repartir la riqueza y que los que más tienen paguen más.

Para luchar contra ella, tal y como ya ha avanzado el candidato a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el secretario de Organización de Podemos ha incidido en la necesidad de crear una policía judicial, recogida en el artículo 126 de la Constitución Española.

"Decimos que tiene que haber una unidad integral contra la corrupción institucional que no dependa del Ministerio del Interior ni de los políticos, sino de los jueces y fiscales, porque es vital limpiar las cloacas del Estado. Hasta que no se limpien no vamos a tener unas elecciones limpias en España", ha concluido.