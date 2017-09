Echenique respeta la movilización del 1 de octubre, que no solucionará nada

El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ha mostrado hoy su respecto a la "movilización popular" del próximo 1 de octubre en Cataluña, que considera "adecuada y legítima", si bien ha añadido que "no va a solucionar la cuestión catalana".

Echenique, que ha anunciado en Zaragoza que renunciará a su escaño en las Cortes de Aragón para centrarse en su tarea como Secretario de Organización de Podemos, ha dicho que el pueblo catalán "tiene motivos de sobra para estar enfadado" por como le ha tratado el Estado español y el gobierno del PP en los últimos años" y todo el derecho del mundo a ejercer su soberanía y decidir cómo quiere que sea Cataluña en el futuro.

Sin embargo, ha insistido en que "no comparte la hoja de ruta de Puigdemont", ya que para que el derecho a decidir de los catalanes sea efectivo hace falta un referéndum "con garantías" que el del 1 de octubre "no tiene" y no va, por tanto, a solucionar la cuestión catalana.

Con respecto a la ley del referéndum ha apuntado que se debería haber debatido con los demás grupos y no de forma unilateral con los independentistas.