Echenique lamenta el "espectáculo" de Podemos en los últimos días

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha lamentado el "espectáculo" que se ha dado en la formación en los últimos días tras los episodios de división entre los partidarios del secretario general, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, ante el conocido como Vistalegre II.

En un escrito publicado en su perfil de Twitter, Echenique hace un "llamamiento a la responsabilidad" para evitar "caer en una dinámica de familias y baronías" que amenace con romper el partido.

Diversos dirigentes de Podemos afines a Iglesias han arremetido hoy contra Errejón al reprocharle que aliente la división, después de sus críticas a la destitución de José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid.

"No podemos llamar purga a cualquier cambio, rotación o reestructuración porque afecta a una persona de nuestra familia", explica Echenique, que reclama no emplear las formas de la vieja política en Podemos. "Si dejamos que se instalen, estamos acabados".

Este cruce de comentarios se une a los últimos episodios de división entre los grupos afines a Iglesias y a Errejón ante la Asamblea Ciudadana que la formación celebrará a mediados de febrero.

"La gente no nos ha votado para dar el espectáculo que se ha dado en los últimos días", advierte el secretario de Organización de Podemos en el texto, en el que pide "juego limpio" de cara al Congreso de Vistalegre II para que esté marcado por la "fraternidad y no por intereses de parte".

Recuerda que "no se puede estar permanentemente deslegitimando los órganos elegidos democráticamente" o sus decisiones cuando estas no gustan. Ello no solo "desgasta a Podemos", añade Echenique, sino que "devalúa su democracia interna".

"Tengamos un Vistalegre II sin fontanerías, sin fango en los medios y sin prácticas, en definitiva, que nos parten", concluye.