Echenique cree Sánchez puede tomar medidas para "tranquilizar" a poderosos o "valientes" para beneficiar a todos

Así lo ha asegurado este sábado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en León en la Escuela permanente de formación de cargos públicos puesta en marcha por la formación morada.

Echenique ha señalado que "todo el país vivió un evento político tectónico" después de siete años de Gobierno "de la corrupción", "de la austeridad", "de la crueldad" y "del servilismo" con los poderosos, hasta que "mandamos a la organización criminal llamada Partido Popular a su casa y les echamos del Gobierno y Ministerios donde protegían a sus corruptos".

Con ese apoyo a la moción de PSOE, opina que "después de siete años se ha propiciado un Gobierno que despierta muchas expectativas". Por eso, el secretario de Organización y Programa de Podemos ha aseverado que "Sánchez va a contar con el trabajo e ideas de Unidos Podemos si se decanta por tomar medidas valientes" que sirva para "tranquilizar" a las personas de este país que "lo pasan mal con la situación actual".

Además, Echenique ha destacado que "con el camino valiente" se cerraría el camino a esa "ofensiva neoliberal naranja" que intenta construir en España el "mismo modelo" que funciona en Francia "con la bajada de impuesto a los ricos, que ataca a los refugiados y quita derechos a la gente trabajadora". En ese sentido, si toma medidas valiente cree que "se abriría un camino parecía lo que ocurre Portugal".

Por otro lado, ha indicado que "hay que juzgar a los nuevos ministros por lo que hagan y no lo por que hayan hecho antes", por lo que ha apuntillado que "no se puede juzgar a Pedro Duque por ser astronauta". Por ello, Echenique piensa que "hay que dar respiro" al nuevo Gobierno porque todavía no ha tenido tiempo y "cuando tome medidas Podemos valorará lo que haga". Asimismo, ve "positivo" que haya mayor número de mujeres que hombres que ocupan los Ministerios.