Echenique: "Hay una manera muy efectiva de decirle a Sánchez con 'Rivera no' y es votar masivamente a Podemos"

"Es la mejor forma de decirle con Rivera no", ha espetado en un acto de partido celebrado hoy en Valladolid y en el que también ha estado presente el candidato a la Junta por la formación morada, Pablo Fernández, y el aspirante a la Alcaldía Miguel Holguín, y que ha empezado dando las gracias a los afiliados y simpatizantes de la formación por hacerla "invencible".

El dirigente ha advertido de que las próximas elecciones son "fundamentales" para que haya un gobierno progresista, pero también para que la derecha y la ultraderecha no se "atrincheren en otras instituciones" y que pongan "palos a las ruedas" en el progreso del país.

En este sentido, Echenique ha ironizado sobre el "desparpajo" con el que los agentes económicos Morgan Stanley, Moodys, el Banco de Santander y la CEOE están "hablando en los últimos días" sobre la formación del Gobierno de España. "Todos ellos han dicho que el pacto de PSOE con Cs es el deseado", ha reflexionado para ahondar en que, si no se da esta fórmula, "todos ellos" han pedido tanto al Partido Popular como a Ciudadanos que se "abstengan" para que Pedro Sánchez pueda gobernar "en solitario" sin el apoyo de Unidas Podemos.

"Esa guía del voto", ha incidido, "dice que no quiere que formemos gobierno, porque saben que somos garantía de que el Salario Mínimo Interprofesional vuelva a subir, que acabemos con la temporalidad, que mejoremos los servicios públicos y evitar su privatización, que se va a regular el precio de los alquileres, se va recuperar el dinero del rescate bancario y vamos a proteger y cuidar de la España vaciada".

De ahí que, haya insistido en que ahora hay una tarea "complicada" en la que hay que "dialogar mucho y actuar con precaución" para formar un gobierno progresista.

En este punto, ha recordado que las derechas, "en poco tiempo" ya han demostrado de lo que son capaces de hacer en Andalucía, como hacer una "lista negra" con las trabajadoras que ayudan a las víctimas de violencia de género y "entregársela a Vox", "subirse el salario", "subir el precio de las guarderías y bajar los impuestos a los que más tienen", ha enumerado. "Porque el problema no es que la derecha y la extrema derecha sea rancia y machista, es que los perritos falderos de los banqueros multimillonarios y oligarcas de este país", ha apostillado.

UN MANDATO DEL 15M

Echenique ha recordado que toda esta evolución de la formación morada comenzó hace "ocho años", el 15 de mayo de 2011, día que supuso el "despertar político" del país. "El 15M dijo que esto no era una crisis, sino una estafa; que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, sino personas que necesitan que el Estado le proteja; también dijo que valía ya de votar cada cuatro años, que tenía que haber más democracia y hoy en día existe una fuerza que no pide créditos a los bancos, donde los cargos tienen limitados mandatos y salarios, formada por gente normal que pelea porque el país sea algo mejor, que hace primarias, que somete todas las decisiones importantes a la gente y una formación que no se puede comprar", ha resumido.

Ante cerca de un centenar de simpatizantes, el dirigente de la formación Morada también ha recordado que tres años después del 15M se rompió el "bipartidismo" en España. También poco después, ha continuado, entró "con potencia" en el Congreso de los Diputados "toda esa gente" y como intentaron que aprobaran un gobierno de derechas entre PSOE y "el Ciudadanos de Albert Rivera".

Pero las bases de Podemos fueron "contundentes" para decir "que no", algo que se les criticó, ha recordado para asegurar que esa postura permitió "echar a Mariano Rajoy del Gobierno y la posibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario con el PSOE".

Todo ello, ha concluido, para volver al momento actual, en el que las elecciones del 28 de abril, "sin obtener el resultado deseado", les ha colocado en una fuerza "determinante" para Gobernar en España.

"Cada vez estamos mas cerca de cumplir el mandato del 15M y por eso los voceros de los medios de comunicación, de los fondos buitres, de los que nos dieron por muertos hoy les recuerdo aquello que nos decían de por qué no nos presentabamos a las elecciones: lo hemos hecho, un muy feliz 15M para ellos", ha concluido.