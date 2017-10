Echenique compara a Rajoy con Trump y Le Pen por intentar "sacar votos del odio entre la gente corriente"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar intentando "conscientemente sacar votos del odio entre la gente corriente, amplificándolo", siguiendo la misma estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o la líder del Frente Nacional de Francia, Marine Le Pen.

"Cuando Trump, Le Pen o Alternative für Deutschland deciden sacar votos del racismo, normalizan y amplifican el odio al diferente y convierten a Estados Unidos, a Francia y a Alemania en sociedades peores", asegura Echenique, para añadir que eso es "exactamente" lo que ha hecho el PP con Cataluña: "Adoptar (voluntaria y conscientemente) un discurso del odio entre los pueblos de España".

En un escrito que ha difundido Echenique a través de las redes sociales, recogido por Europa Press, el dirigente de Podemos asegura que el PP y Rajoy "han dado un paso muy peligroso". "Han tomado la decisión política de cruzar una línea roja de enorme riesgo. Una línea cuyo traspaso puede fracturar definitivamente una sociedad y destruir un país", avisa.

Según Echenique, "con Cataluña, el PP y Mariano Rajoy han decidido alimentar el odio entre las personas corrientes para intentar usarlo políticamente a su favor", pensando que "va a sacar votos de ahí".

"Lo ha hecho esperando un beneficio propio y sin importarle las terribles consecuencias para la convivencia en España. Lo ha hecho para protegerse él y su partido, aunque en el camino destruya a su país. Como consecuencia de esta estrategia deliberada del PP, ahora tenemos decenas de heridos en Cataluña", ha insistido.

"Si antes de los últimos sucesos en Cataluña, ya sabíamos que teníamos un cáncer en La Moncloa. Ahora hemos descubierto que está haciendo metástasis. La respuesta creo que también es obvia: hay que extirpar el tumor antes de que mate al paciente", ha sentenciado.

PIDE AL PSOE QUE PRESENTE UNA MOCIÓN DE CENSURA "CUANTO ANTES"

De este modo, Echenique ha vuelto a pedir al PSOE que deje "de apoyar las actuaciones de un Gobierno corrupto, desquiciado y antipatriota" y presente, cuanto antes y junto a Podemos las fuerzas que llevan "meses exigiéndolo", una moción de censura.

"Una moción de censura que construya un Gobierno alternativo, que evite que sigamos gobernados por pirómanos hasta junio de 2020 y que permita una solución dialogada y democrática para la cuestión catalana (y para tantas otras cosas)", ha defendido el dirigente de Podemos.

"Si no queremos que España entera se convierta en tierra quemada, no queda más remedio. No hay otra vía el 2 de octubre y el que diga lo contrario miente. El cáncer del odio se propaga desde La Moncloa, se está haciendo fuerte en nuestro país y cada día que pasa puede ser demasiado tarde", ha advertido.