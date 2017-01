Echenique (Podemos), sorprendido de que ahora los 'errejonistas' no quieran cargos duplicados

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha mostrado sorprendido de la propuesta lanzada por el sector 'errejonista' del partido de no permitir la duplicidad de cargos que él ostenta --es también secretario general de Podemos Aragón--, porque cuando fue nombrado secretario muchos de ellos le apoyaron.

A través de las redes, la candidatura del secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, 'Recuperar la ilusión', ha lanzando esta propuesta que defenderá en el congreso Vista Alegre II, que el partido celebrará en febrero: "Hay que aterrizar la medida negro sobre blanco. Cuando presenten el documento la estudiaremos", ha dicho en declaraciones a los medios antes de comenzar una conferencia en Barcelona.

En concreto, la medida propone limitar el número de cargos internos que ostenta una misma persona y que los miembros del Consejo Ciudadano Estatal no sean secretarios generales autonómicos, como ahora sucede con Echenique.

"Al leer el planteamiento he experimentado cierta sorpresa, porque hace a penas nueve meses que se me eligió por unanimidad en el conejo ciudadano estatal como secretario de organización, con los votos de muchos compañeros y amigos que están en la candidatura 'Recuperar la ilusión', y no se planteó ningún tipo de problema", ha replicado y ha aclarado que la propuesta no le parece ni bien no mal.

Preguntado por cuál será su posicionamiento en caso de que la propuesta salga adelante en el congreso, ha afirmado: "Como cualquier persona de Podemos, nos tendremos que someter a lo que decidan las bases con total naturalidad. Estamos todos de paso en Podemos".

Sobre la inquietud que puede generar las diversas corrientes que se presentan a Vista Alegre II, ha asumido que es "normal que inquiete a la ciudadanía y a los votantes", pero ha destacado que, a diferencia de Vista Alegre I, en esta ocasión, el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, sí está dispuesto a llegar a acuerdos con otras candidaturas.

Ha recordado que en el primer congreso estatal de la formación, él lideraba otra candidatura, e Iglesias no quiso intentar llegar a acuerdos, sino que quiso acudir sólo, lo que a su juicio es legítimo: "Ahora eso no pasa. Pablo está buscando unidad", ha dicho, y ha esgrimido el documento político que ha presentado, que recoge propuestas de otras candidaturas.

NUEVO ESPACIO

El secretario general de Podemos Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha recordado que tanto Vista Alegre II como la construcción del nuevo sujeto político que están preparando junto con BComú, ICV, EUiA y Equo, les "obliga a debatir y pensar muy bien las cosas desde abajo".

Ha celebrado que ante la construcción del nuevo partido, Podemos a nivel estatal tampoco niega el carácter plurinacional en la forma en la que Podem toma las decisiones, y ha subrayado que las decisiones de Podem se toman desde catalunya.

Tras los parlamentos de ambos dirigentes en el acto 'Atarse los cordones', que pretende dar voz a los inscritos en los círculos de toda España para integrar sus propuestas a las propuestas organizativas de Vista Alegre II, se ha dado el turno de palabra a los asistentes.

En esos turnos de palabra, han habido voces críticas con Fachin por no haber activado algunos círculos en Catalunya, lo que se ha traducido en que "no se les ha permitido participar de la creación del sujeto político", algo que Fachin ha rechazado.

"De todos los procesos participativos que hay sobre el nuevo sujeto político, Podem ha sido la organización que más se ha abierto al debate. Han participado 1.500 personas", ha dicho, ha deseado que fueran más aún, ha recordado que han activado 100 y que la activación de los círculos catalanes no es un trabajo fácil.