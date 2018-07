Echenique propone la marca 'Unidas Podemos Izquierda Unida' que Rodríguez rechaza porque "excluye a Andalucía"

Así lo han manifestado durante una reunión en el Congreso entre el secretario de Organización estatal de Podemos, Pablo Echenique, y la dirección andaluza, representada por el secretario político autonómico, Jesús Rodríguez, y el de Organización, Nacho Molina.

Se trata de la segunda reunión que mantiene la dirección estatal y regional para tratar de solucionar la disputa abierta ya desde hace meses sobre el modo de construir la confluencia con IU para las próximas elecciones autonómicas en Andalucía.

Según fuentes de la Secretaría de Organización, Echenique ha trasladado a Teresa Rodríguez una propuesta para que la candidatura de cara a las elecciones andaluces se llame 'Unidas Podemos Izquierda Unida', en la línea defendida por la dirección estatal del partido para mantener la marca Podemos en el nombre.

Mientras, 'Adelante Andalucía', el nombre defendido por Teresa Rodríguez para la coalición, quedaría como el "lema principal" de la campaña y se deja en manos de la ejecutiva andaluza el "protagonismo" que quieran darle.

"Está solución representa el consenso entre el deseo manifestado por la dirección andaluza de tener un nombre con protagonismo de Andalucía, y el mandato de las bases de Podemos Andalucía de que el nombre de Podemos forme parte preferente del nombre de la candidatura", han defendido fuentes de la Secretaría de Organización estatal, que apuntan que la propuesta ha sido acogida como "una buena solución" por parte de la ejecutiva andaluza.

En cualquier caso, han indicado que esperan que la dirección de Podemos en Andalucía considere esta propuesta y se pueda "pasar página" y volver "a hablar de las necesidades de los andaluces y las andaluzas y de las propuestas que tenemos para mejorar la vida de la gente" en esta comunidad. "La prioridad es ganar las elecciones a Susana Díaz y eso no se consigue con debates internos que hablan solamente de nosotros", han añadido las mismas fuentes.

Por su parte, desde la dirección andaluza han criticado que la propuesta "no cumple con el mandato de poner a Andalucía en el centro", añadiendo que "invisibiliza al resto de fuerzas hermanas con las que formamos coalición y no tenemos ninguna intención de invisibilizar a Izquierda Unida en Andalucía".

"Estamos seguros que tras nuestros argumentos han comprendido que para ganarle a Susana Díaz necesitamos una fuerza andaluza", han subrayado desde Podemos Andalucía, a la par que han indicado que "nuestra propuesta será "Adelante Andalucía con Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y el resto de organizaciones que consigamos incorporar".

"En Andalucía no tenemos intención de dejar a nadie fuera ni que nadie se sienta menos. El nombre que proponen por la vía de los hechos es Unidas Podemos, y eso excluye a Andalucía, a Izquierda Unida y al resto de organizaciones confluyentes. El nombre se consensúa entre todas las fuerzas hermanas, no lo imponemos nosotros, no es nuestro estilo", han añadido.

Al respecto, Podemos Andalucía ha argumentado que su propuesta ha sido entendida por los inscritos, quienes "lo han avalado con un 75 por ciento de apoyo en las primarias".

CONFLICTO INTERNO

Cabe recordar que la dirección estatal aprobó un reglamento para diseñar las coaliciones electorales para las próximas municipales y autonómicas, mientras que la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, decidió negociar la alianza con IU por su cuenta, "contraviniendo" dichas reglas, según denunció el secretario de Organización, Pablo Echenique.

En concreto, Rodríguez presentó junto a IU la plataforma 'Adelante Andalucía' y, con ella, puso en marcha la creación un nuevo censo con el objetivo de que sirviera después para convocar unas primarias conjuntas de las que salieran las listas definitivas de la confluencia.

Tanto el nombre de esta plataforma, que no llevaba la marca 'Podemos' incluida, como creación de ese censo, así como la intención de celebrar primarias conjuntas, además de las de Podemos, son las cuestiones que más alarma han generado en la dirección estatal, que ha llegado temer que Rodríguez buscara disolver Podemos Andalucía en una nueva organización.

El conflicto, lejos de solucionarse con el encuentro que Rodríguez y Echenique mantuvieron a mediados de junio, se enquistó aún más durante las primarias que se celebraron a principios de julio para elegir los candidatos de Podemos en esas autonómicas.

En estas primarias, la rival de Rodríguez, la diputada 'pablista' Isabel Franco, acuso directamente a la líder andaluza de dar un paso más en sus planes de "hacer desaparecer Podemos y montarse otro partido", tras conocerse que tres de sus más próximos colaboradores había pasado a figurar como representantes legales del partido 'Marea Andaluza' que los anticapitalistas registraron en enero en el Ministerio del Interior, para salvaguardar esa marca, según argumentaron.