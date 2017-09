Echenique acusa al Gobierno de "aplicación encubierta del artículo 155" si se intervienen los fondos de la Generalitat

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Echenique ha criticado esa opción alegando que "si una administradión pública no tiene la capacidad de gestionar su presupuesto, poquitas cosas puede hacer". Además, ha explicado que, para la formación morada este no es el mejor momento para tomar decisiones de ese tipo: "En esta escalda de tensión, no va a resolver el conflicto en Cataluña", ha asegurado.

Ha seguido en esta línea afeando la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy: "No creo que dejar sin luz los hospitales o colegios en Cataluña sea una buena solución o una propuesta para resolver el conflicto". Ha defendido que la solución pasa por "echar a Rajoy del Gobierno" ya que el presidente "es la causa" de lo que está ocurriendo en Cataluña: "Antes de que llegara Rajoy al Gobierno el independentismo era la mitad", ha señalado, recalcando que con su partido al mando la situación no sería la misma: "Si gobernásemos y pudiéramos aplicar nuestras ideas no habríamos llegado a este punto".

En este sentido, ha indicado que habrían intentado "acordar con la Generalitat un referéndum con garantías" y en él su postura habría sido defender "que Cataluña se quede en España", aunque ha reconocido que esto podría ser con un "encaje constitucional diferente".

Sin embargo, Echenique ha negado que toda la responsabilidad recaiga en el Partido Popular: "No compartimos la hoja de ruta de Puigdemont", ha afirmado y ha manifestado que aunque "la responsabilidad principal es del PP" esto "no quiere decir que una parte de la responsabilidad no la tenga la Generaitat". También ha aprovechado para definir a Junts pel Sí como "uno de los partidos más corruptos de España, que ha aplicado recortes inmisericordes".

LO NUESTRO SON OPINIONES, LO SUYO SOBERANÍA

Por otro lado, se ha referido a las diferencias internas que atraviesa la dirección estatal de su partido con la delegación catalana, Podem Catalunya: "Apostamos por la unidad entre Podem y Catalunya en Comú", ha apuntado, y ha añadido que "si ya es muy importante que haya unidad para cualquier comicio (...) en Cataluña doblemente".

Echenique se ha manifestado también sobre las declaraciones del líder de la formación, Pablo Iglesias, en las que se ha mostrado a favor de una Cataluña "libre y soberana" y ha rechazado que eso pueda repercutir en sus votantes en el resto del país: "Cada vez hay más gente del conjunto del Estado que entiende que la única solución a la cuestión catalana pasa porque ese 80% de catalanes que quiere votar, vote".