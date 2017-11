Echávarri no dimite y afirma que, mientras haya un socialista, el PP no accederá al gobierno municipal de Alicante

El primer edil ha comparecido hoy ante los medios de comunicación después de que ayer martes se conociera que la jueza del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha decidido procesarlo, junto a dos asesores, en relación a las presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, en la que el primer edil tenía competencias en la Navidad de 2016. Además, hoy mismo ha trascendido que el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante le ha abierto una investigación por el despido de la cuñada del portavoz del grupo popular.

Pese a que sus socios en el Ayuntamiento --Compromís y Guanyar Alacant-- han anunciado que abandonan el equipo de gobierno al no dimitir Echávarri por su situación judicial, el alcalde ha insistido en que no abandona el cargo, aunque ha reconocido que gobernar con seis ediles será "muy difícil". No obstante, ha confiado en que "con esfuerzo y trabajo" se "saldrá adelante".

Preguntado por qué ocurrirá si, finalmente, se confirma la apertura de juicio oral, el alcalde ha contestado que no habla de "futuribles".

REMODELACIÓN COMPETENCIAS COMPROMÍS Y GUANYAR

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que en 2019 evalúe al PSPV "por lo que haya hecho" y ha anunciado la remodelación de competencias. En concreto, las áreas de Compromís --que hoy mismo prevé hacer efectiva su salida del gobierno-- y las de Guanyar --que ha dado de plazo hasta el próximo día 15 de noviembre-- pasarán mañana y el día 16, respectivamente, a ser controladas "de forma colegiada" por la Junta de Gobierno Local. Además, la edil socialista Eva Montesinos será la nueva portavoz del gobierno en sustitución de Natxo Bellido (Compromís).

Sobre su investigación por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Echávarri ha considerado normal que se haya admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y ha instado a preguntarse "cómo entró" esa familiar del edil 'popular', "por qué siguió trabajando y por qué no salió cuando la decisión de despedirla estaba avalada por dos técnicos y una abogada y cuando hay miles de alicantinos estudiando en estos mismos momentos para tener un plaza de forma regular".

En este sentido, ha manifestado que se ha iniciado un proceso de regularización de interinos más lento pero que espera que este solventado a lo largo de este mandato.

