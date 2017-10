EXTERIORES CIFRA EN EL 25% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE SU PERSONAL EN EL EXTERIOR

Google Plus

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sitúa en el 25% el seguimiento de la jornada de huelga que tuvo lugar este lunes por parte del personal del Servicio Exterior Español para reclamar, entre otras cuestiones, una subida salarial mínima del 25%.

CCOO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han cifrado el seguimiento de esta huelga en el 82,14% y en el 75%, respectivamente. Estos sindicatos subrayaron que el seguimiento fue “masivo” entre el personal perteneciente a las consejerías y oficinas sectoriales en el exterior, pertenecientes a los diferentes ministerios, además de en las embajadas y consulados que forman parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

También participaron en la huelga, según CCOO y CSIF, el personal del Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y Turespaña.

Según informaron fuentes diplomáticas, el seguimiento de la huelga ha sido del 25% en lo referido a los trabajadores que dependen exclusivamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

No obstante, estas fuentes precisaron que las cifras de seguimiento no son definitivas, ya que todavía no se han recibido los datos pertenecientes a algunas misiones diplomáticas en el exterior.

Los sindicatos convocantes de la huelga reclamaban un incremento mínimo de sus salarios congelados desde 2009 del 25% “como medida de choque” y la apertura de una negociación para solucionar “los casos más graves” y para abordar los procesos de contrataciones, las mejoras de las condiciones laborales y los planes de pensiones.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso