EXTERIORES RESPETA Y TOMA NOTA DE LA DECISIÓN DE ARGELIA DE NO CONCEDER EL PLÁCET A JOSÉ MARÍA RIDAO COMO CÓNSUL

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mostró este miércoles su respeto y tomó nota de la decisión de Argelia de no conceder el plácet al diplomático José María Ridao como cónsul de España en Argel.

Según informaron fuentes diplomáticas, el Ejecutivo valora la experiencia y la capacidad de Ridao para ocupar el cargo para el que había sido designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Próximamente, el Gobierno español procederá a designar a un nuevo candidato que reúna las condiciones idóneas para ser cónsul.

Según informó el diario ‘El País’, Argelia no ha concedido el plácet a Ridao para ser el nuevo cónsul de España en Argel a propuesta del Gobierno español.

Las autoridades argelinas no han dado explicaciones de su rechazo a la candidatura de Ridao como cónsul en el país norteafricano debido a que las normas internacionales, concretamente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, no obligan a los países a justificar los motivos por los que no aceptan las propuestas de cónsules que reciben.

No obstante, las tesis defendidas por Ridao en su último libro sobre el autor francoargelino Albert Camus (‘El vacío elocuente. Ensayo sobre Camus’) y su amistad con Juan Goytisolo, recientemente fallecido en Marrakech (Marruecos), podrían haber molestado al Gobierno de Argel hasta el punto de no conceder el plácet a Ridao.

