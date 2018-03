EXTERIORES VE "INVIABLE" REMUNERAR PRÁCTICAS POR "CONTEXTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO"

Google Plus

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación considera "inviable" remunerar las prácticas que se realizan en los organismos de su competencia por el “contexto económico y presupuestario” actual y el volumen de estudiantes interesados en realizarlas.



Así se pronuncia el Gobierno, en una respuesta por escrito al diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca, sobre la realización de prácticas no remuneradas por jóvenes estudiantes y recién licenciados en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en las embajadas, consulados y representantes permanentes de España en el exterior.

El Ejecutivo subraya que este programa de prácticas tiene como objetivo “dotar a los estudiantes de una formación que pueda resultar beneficiosa para su inserción laboral”.

También explica que las universidades forman parte de este programa a través de la firma de convenios de colaboración con Exteriores y advierte de que esta es una de las “pocas vías a disposición de aquellos estudiantes que quieran adquirir experiencia práctica en el terreno de las relaciones internacionales o de la política exterior”.

Deja claro que la “existencia” de estudiantes que desean realizar prácticas en Exteriores se debe al “propio interés” de las universidades y de los alumnos en participar en este programa, “a pesar de que lamentablemente no se les pueda ofrecer remuneración”.

A pesar de ello, presume de que estos estudiantes están “altamente formados y dominan distintos idiomas”, contribuyendo a “la mejora de la imagen de España en el exterior” y arguye que Exteriores les proporciona una “experiencia práctica” que “no podría plantearse” de otra manera, ya que la política exterior es “únicamente una competencia estatal”.

“Aunque sería deseable poder remunerar las prácticas de estos estudiantes, el contexto económico y presupuestario actual y el volumen de estudiantes interesados en participar en el programa lo hace, a corto plazo, inviable”.

Explica que a corto plazo no se plantea la introducción de cambios en el programa de prácticas, aunque abre la puerta a “desarrollar medidas orientadas a cubrir en la medida de lo posible el coste que supone para los estudiantes la realización de las prácticas, especialmente en el exterior”, si la situación presupuestaria lo permite.

Por último, recuerda que desde enero de 2016 las representaciones españolas en el exterior pueden ser “instituciones oficiales de acogida” para que los estudiantes puedan acogerse a los programas Erasmus +, FARO y ARGO y que una de las modalidades de las prácticas se basa en los convenios con las universidades que tienen sus propias becas a las cuales los estudiantes pueden acogerse.



