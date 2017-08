VENEZUELA. EXTERIORES CONSIDERA UN “ATENTADO CONTRA LAS ESTRUCTURAS DEMOCRÁTICAS” EL RESULTADO DE LA CONSTITUYENTE

Google Plus

El secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, consideró este miércoles un “atentado contra las estructuras democráticas” el resultado de las elecciones a la Asamblea Constituyente convocadas por el chavismo en Venezuela el pasado domingo.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, el secretario de Estado subrayó que el Gobierno venezolano “no apoya el camino de la reestructuración” y afirmó que es “muy importante” que los países latinoamericanos se mantengan firmes ante la situación que se vive en el país caribeño.

García Casas alzó el tono para aseverar que “los resultados de la Constituyente son un atentado contra las estructuras democráticas” en Venezuela.

Asimismo, manifestó que la detención de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma es un “delito contra los derechos humanos”.

A su vez, abrió la puerta a la posibilidad de imponer sanciones a las autoridades venezolanas ante la deriva por la que se encamina el país.

No obstante, dejó claro que éstas se circunscribirían a las restricciones de viaje o a la congelación de haberes, ya que es “muy importante” no afectar a los venezolanos. “No hay que agravar el sentimiento de la población con las sanciones a Venezuela”, comentó.

Por su parte, confirmó que desde Exteriores se está en contacto con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para “intentar realizar labores de negociación” con Venezuela.

Mostró su confianza en que “haya lugar y espacio” para la negociación entre las autoridades venezolanas y la oposición, al tiempo que afirmó que “algún día se sabrá todo lo que ha negociado nuestra embajada con Venezuela”.

Por último, dijo que Exteriores no se plantea retirar a su personal de la Embajada de España en Venezuela.

