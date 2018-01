EXTERIORES NO TIENE CONSTANCIA DE ESPAÑOLES HERIDOS EN UN ACCIDENTE DE GLOBO AEROSTÁTICO EN EGIPTO

Google Plus

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no tiene constancia por el momento de que haya españoles heridos en el accidente de un globo aerostático en Luxor (Egipto), a pesar de que las primeras informaciones apuntaban a que cuatro españoles habían resultado heridos en este siniestro.



Según informaron a Servimedia fuentes diplomáticas, la Embajada de España en Egipto se hizo cargo de la situación en el momento de conocerse el accidente, dando instrucciones al Viceconsulado Honorario de España en Luxor de que se pusiera en contacto con los heridos de nacionalidad española que supuestamente se encontraban en el hospital de esta ciudad.

Atendiendo a las primeras informaciones recabadas por las autoridades egipcias, el número de españoles heridos en el siniestro ascendía a cuatro. Sin embargo, cuando el personal del Viceconsulado llegó al hospital de Luxor comprobó que estos turistas heridos no eran españoles, sino que se trataba de dos personas de nacionalidad argentina.

Un globo aerostático que estaba realizando un vuelo turístico cerca de una carretera desértica en las inmediaciones de Luxor cayó debido a una espiral de viento, según informaron medios locales. En el siniestro falleció una mujer y otras 12 personas resultaron heridas.

Este accidente no es el primero que sufre un aparato de estas características, ya que en 2013 un globo se incendió mientras volaba sobre Luxor, causando la muerte a 19 turistas, y en 2017 otros 13 turistas extranjeros resultaron heridos cuando el globo en el que viajaban se estrelló contra un poste de comunicaciones de Luxor.



