MARCELO EXPÓSITO NO VE RIESGO DE ESCISIÓN EN PODEMOS MÁS ALLÁ DE"DESAVENENCIAS HABITUALES"

El diputado de Unidos Podemos Marcelo Expósito no ve riesgo de escisión en la formación que lidera Pablo Iglesias más allá de "desavenencias" políticas que son "habituales" en los partidos y que no se deben "sobredimensionar".

En los pasillos del Congreso de los Diputados, y a pesar de la campaña lanzada los últimos días por partidarios de Iglesias contra Íñigo Errejón, Expósito respondió con la expresión "no lo veo" a la pregunta de si percibe riesgo de escisión en la formación morada.

Aunque él pertenece a una confluencia y no estrictamente a Podemos, Expósito subrayó que lo que ve es un debate político "muy importante" que se tiene que dirimir de forma "limpia, transparente" y tratando de no dar demasiada visibilidad a cuestiones que son "secundarias" y no de fondo.

En ese sentido, subrayó que en los partidos las "desavenencias" son habituales y lo que hay que reclamar es que se diriman "con transparencia y de forma pública".

En ese sentido, subrayó que los dirigentes de Podemos tienen una "sobreexposición" en las redes sociales y los medios de comunicación tienen una demanda constante de "información y transparencia", lo cual a veces lleva a "sobredimensionar algunos gestos y algunas diferencias". En todo caso, cree que el próximo congreso del partido, conocido como 'Vistalegre II', será un "punto de inflexión" para el cambio político en España.

