BÁÑEZ EXPLICARÁ EL MARTES EN EL CONGRESO LA SITUACIÓN DEL PLAN PREPARA

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, comparecerá el próximo martes en sesión extraordinaria de la comisión del Congreso de los Diputados para explicar la situación del plan Prepara.

Lo anunció la diputada del PP Celia Villalobos en la reunión de la Diputación Permanente de este jueves, que debate y vota la petición de varios grupos para que la ministra explique las previsiones para prorrogar ese plan, que expiró el 16 de agosto y que no se puede prorrogar automáticamente dado que el paro estadístico ha bajado del 18%, límite legal para ello.

El portavoz del PSOE, Rafael Simancas, subrayó que ese plan es uno de los principales instrumentos para dar cobertura pública a un colectivo especialmente vulnerable. Cientos de miles de parados de larga duración, alertó, están en riesgo de no recibir una ayuda "que necesitan y merecen".

Simancas cuestionó los datos de la EPA por entender que incluye como personas trabajando a quienes lo hacen en condiciones extremadamente precarias, y acusó al Gobierno de difundir "una mentira estadística que vende como el final de la crisis".

El PSOE reclama prorrogar seis meses ese plan con efecto retroactivo al 15 de agosto y "suavizar" los requisitos de acceso. En esos seis meses, piden que se tramite la ley del ingreso mínimo vital, tomada en consideración por el Congreso de los Diputados pero parada en la tramitación.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, expresó el respaldo a la petición aunque le parece un "parche, necesario", pero que no aborda el problema de fondo.

"PREOCUPACIÓN DE FONDO"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, avanzó también el voto favorable a la comparecencia de la ministra para que explique cómo va a articular esa ayuda y cómo va a afrontar la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona su ejecución.

Villegas aprovechó para pedir a los portavoces del PDECat que respalden todas las sentencias del Tribunal Constitucional y no solo las que "les gustan", como es el caso de la que afecta al plan Prepara. Antes, Carles Campuzano compartió la "preocupación de fondo" sobre esas ayudas pero destacó la creciente recentralización de las políticas activas de empleo en contra del criterio del Constitucional.

Mikel Legarda, del PNV, se expresó también favorable a la comparecencia pero dejando claras algunas "precisiones" sobre la necesidad de territorializar las ayudas, ámbito en el que el gobierno vasco exigirá sus competencias.

Villalobos se dirigió a Simancas para recordar que el gobierno socialista "militarizó" el control aéreo ante la huelga de los controladores, y se preguntó si acaso el PSOE solo defiende el derecho de los trabajadores a exigir mejoras cuando son "mileuristas".

Acusó además a los socialistas de manejar un "concepto frívolo" de lo que es la EPA y de cuestionar sus datos cuando no los comparten. Se preguntó, en esa línea, si el PSOE quiere recuperar tasa de paro para poder activar automáticamente al plan Prepara. "¿Quiere que volvamos al 32%, como seguimos en Andalucía?", preguntó a Simancas.

La diputada del PP reconoció que la situación requiere un análisis global que se está haciendo desde el Ministerio en la mesa de diálogo social para que el acuerdo, como en el caso de las pensiones, sea lo más amplio posible.

