ZOIDO EXPLICARÁ EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD EN LAS CARRETERAS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar el aumento de los accidentes de tráfico y del número de fallecidos en las carreteras españoles en 2016, año en el que se rompió la tendencia descendente.

Lo anunció la portavoz del PP en esa materia, María Jesús Bonilla, en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la que varios grupos reclamaron esa comparecencia urgente en sesión extraordinaria antes de que comience el periodo ordinario de sesiones.

Bonilla reconoció la preocupación común por el "drama" que suponen los accidentes de tráfico, y recordó que el ministro ya subrayó en el Congreso que sería una "prioridad" de su gestión, con el objetivo de alcanzar un "gran pacto de Estado" sobre seguridad vial.

Alertó, no obstante, de que el problema es "complejo" porque los accidentes tienen multitud de causas y las soluciones tienen que ser por tanto "multifuncionales" y requieren de la colaboración de todos.

El socialista Antonio Trevín reclamó esa comparecencia denunciando la política del Gobierno, a la que responsabilizó de que por primera vez desde 2004 hayan aumentado los accidentes y los fallecidos, con lo cual "hemos vuelto a ver lo que creíamos erradicado", algo "inconcebible".

"Pasaremos de ser de los primeros de la clase al grupo de los que necesitan mejorar", denunció Trevín con datos y con duras críticas a la gestión del Ejecutivo. "Están a punto de quitarnos el carné de conducir, y con razón", alertó.

POBREZA Y COCHES MÁS VIEJOS

En nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Antón Gómez respaldó esa petición no solo porque "en nuestro ADN político está la rendición de cuentas" de los cargos públicos sino porque el asunto "es de gravedad" y preocupa a los ciudadanos.

En su intervención, Gómez alertó de la vinculación probada entre el envejecimiento del parque móvil y la pobreza creciente de la población, lo cual combinado con el empeoramiento del estado de las carreteras lleva sin duda a ese incremento de la siniestralidad. Su grupo considera necesario además abordar un cambio del modelo de movilidad para hacerlo más sostenible y menos dependiente de los automóviles.

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, respaldó también esa petición de comparecencia porque cada una de las 1.160 muertes en las carreteras en 2016 fue una "tragedia familiar" a las que se unen las más de 5.000 personas que necesitaron hospitalización después de un accidente de tráfico.

Gutiérrez restó peso al argumento del Gobierno sobre el aumento de los desplazamientos y del turismo, y subrayó que la tasa de accidentes por cada 10.000 vehículos en circulación está aumentando desde 2012, lo cual merece por sí mismo una explicación del ministro. Además, denunció, ha bajado el número de agentes en servicio, de horas de patrulla y de kilómetros recorridos por esas patrullas.

Se refirió a los motoristas como un colectivo especialmente vulnerable y denunció que aún no hay un plan para sustituir los "mortales guardarraíles", y reclamó políticas activas para hacer la movilidad más sostenible.

Esther Capella anunció el voto favorable de ERC, y en nombre del PDECat Carles Campuzano no quiso entrar al fondo de la política del Gobierno pero respaldó la petición de comparecencia por considerar que es necesario dar tranquilidad a la opinión pública sobre ese asunto.

