ZOIDO EXPLICARÁ EN EL CONGRESO SI PIENSA REVOCAR LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE ‘HAZTEOÍR’

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar si tiene previsto iniciar el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública a la entidad ‘HazteOír’.

Así se acordó hoy en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, donde la petición formulada por ERC y Unidos Podemos fue retirada al aceptar el PP que el ministro del Interior incluya esta cuestión en el orden del día de una de las comparecencias que lleve a cabo cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones parlamentarias.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, comentó que la organización “ultracatólica” ‘HazteOír’ está llevando a cabo por toda España una serie de acciones que “incitan al odio”, alterando aquellos valores que la sociedad española había asumido y que habían permitido al país alcanzar un grado suficiente de “normalidad democrática”.

Por ello, censuró que este colectivo desarrolle “sin complejos” y “con gran desfachatez” actividades en las que combina “mensajes antiguos” dirigidos al “bien mayor a proteger”: los menores.

Afirmó que “molesta” y “duele” que en pleno siglo XXI haya colectivos que impulsen campañas en las que se afirma que “los niños tienen pene; las mujeres vulva. Que no te engañen”.

"NO COMPATIBLES CON LA DEMOCRACIA"

Acusó al presidente de ‘HazteOír’ de incitar a la violencia, lo que le permitió cuestionar que una entidad con estos atributos sea reconocida como de utilidad pública.

“Alguien que fomenta el odio y que no respeta ni reconoce los derechos de ciudadanos y los máximos derechos de los menores no puede ser considerada una entidad de interés público”, aseveró.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, consideró llegado el momento de que el ministro del Interior dé las explicaciones oportunas sobre cuándo se comenzará a tramitar la revocación de la consideración de ‘HazteOír’ como entidad de utilidad pública.

Afirmó que este colectivo “ha llenado las playas españolas” de “mensajes de odio” y de acciones que atentan contra los derechos fundamentales, los de la infancia y la identidad de género. “Estas acciones no son compatibles con la democracia”, remachó.

