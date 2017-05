RIVERA ALERTA DE QUE LOS "EXPERTOS" EN CORRUPCIÓN NO PUEDEN PRESIDIR COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alertó este jueves de que los partidos "expertos" en corrupción no pueden presidir las comisiones de investigación que el Congreso de los Diputados va a crear para esclarecer esos casos.

Lo dijo en los pasillos del Congreso mientras la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, junto a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, intentaba buscar un acuerdo para la composición de las mesas de las comisiones que deben investigar la financiación del PP y la gestión en las cajas de ahorros.

Se trata de dos comisiones cuya creación ya aprobó el Pleno del Congreso y cuya constitución quedaba pendiente de esa composición, que al acabar la sesión plenaria no había sido acordada por los grupos.

Rivera aseguró que el interés prioritario de su grupo es que se pongan en marcha y puedan comenzar a trabajar para citar a todas las personas que tengan "algo que decir" sobre esos asuntos, desde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la de financiación del PP, a Rodrigo Rato en la del "saqueo" de las cajas.

Sin embargo, precisó que no le parece razonable que ni el PP ni el PDECat presidan la comisión de investigación sobre la financiación de partidos porque unos y otros parecen "expertos" en lo que se tiene que investigar.

Además, aunque no es su prioridad, dejó ver que su partido debería presidir la comisión de investigación sobre las cajas de ahorros porque es el único partido que no ha metido sus "zarpas" en una de ellas, lo que sí han hecho las demás formaciones, así como las patronales y los sindicatos mayoritarios.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso