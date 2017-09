ZOIDO ABRIRÁ EXPEDIENTE A HAZTE OÍR CUANDO SE RESUELVA EL PROCESO LEGAL CONTRA SU CAMPAÑA DEL AUTOBÚS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció hoy que abrirá un expediente a Hazte Oír sobre si debe seguir siendo de utilidad pública cuando se resuelva la causa legal contra su campaña contra el “adoctrinamiento sexual”, que incluía el autobús con el lema “Los niños tienen pene, la niñas tienen vulva”.

Zoido se refirió a esta cuestión en la Comisión de Interior de Congreso, donde compareció esta martes para explicar lo referido a la situación administrativa de Hazte Oír y el aumento de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla.

Sobre Hazte Oír, el ministro se pronunció sobre el hecho de que varios partidos hayan pedido que a la asociación que preside Ignacio Arsuaga se le retire la consideración de utilidad pública por su campaña del autobús.

A este respecto, Zoido dijo que, aunque “no comparte” la iniciativa de Hazte Oír, “hoy por hoy es imposible” retirarle la consideración de utilidad pública, en primer lugar porque la iniciativa de autobús está pendiente de decisión judicial y porque este colectivo no ha incumplido, por el momento, sus obligaciones sobre presentación de cuentas y memoria anual.

“PROCEDIMIENTO ADECUADO”

Sobre la situación judicial, el titular de Interior se refería así a la causa que Hazte Oír tiene abierta en el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por la campaña del autobús. Este sumario está abierto con independencia de que la Audiencia Provincial de Madrid levantó en julio pasado la medida cautelar de inmovilizar el autobús, que había sido ordenada por otro juez.

En este sentido, el ministro dijo que “en el momento que queden despejadas” las cuestiones judiciales sobre la iniciativa objeto de polémica, “se incoará el procedimiento adecuado” sobre si Hazte Oír debe seguir teniendo la consideración de utilidad pública.

Por su parte, la oposición rechazó el planteamiento de Zoido de no actuar hasta que se pronuncien los jueces, Así, Ángeles Álvarez, del PSOE, acusó al ministro de hacer “trampas” con este argumento, ya que el proceso judicial es independiente a que el Ministerio asuma que las acciones de esta asociación no son ni “útiles” ni “beneficiosas” para la sociedad.

En la misma línea, Mikel Legarda, del PNV sostuvo que Interior debería actuar “de oficio” contra el colectivo que preside Arsuaga, puesto que la Administración no puede favorecer con su inacción que esta asociación siga actuando. Asimismo, Ricardo Sixto, de IU, estimó que es “alarmante” lo que sucede en el departamento de Zoido con este asunto de Hazte Oír.

